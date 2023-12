Castellana Grotte, Arianna Severin si opera alla spalla: l’in bocca al lupo della società

La Zero5 Castellana Grotte ha reso noto l’intervento chirurgico a cui si è sottoposta la sua palleggiatrice Arianna Severin. L’infortunio alla spalla occorso alla giocatrice del club che milita nella B1 del volley femminile (girone E) ha reso necessaria l’operazione, più precisamente presso la Clinica “Humanitas” di Milano dove viene seguita dal professor Alessandro Castagna e dalla sua èquipe. La società pugliese ha formulato il suo in bocca al lupo, mentre la stessa palleggiatrice ha pubblicato sui social una foto dal letto della clinica con il segno V in segno di vittoria e un sorriso che dimostra la sua forza d’animo.

Torinese, classe 2002 (compirà 22 il prossimo 15 gennaio), Alessandra Severin fa parte del roster di Castellana Grotte dalla scorsa estate. Nonostante la giovanissima età, può già vantare tre stagioni in A2 tra Olbia e Torino, dopo la trafila nelle giovanili dove, ad Orago, ha conquistato lo scudetto Under 16. Studentessa di Scienze della Mediazione Linguistica, 184 centimetri di altezza, Severin non è ancora riuscita a mettersi in mostra a Castellana Grotte e la speranza è che questa operazione possa consentirle di tornare al più presto sui taraflex a dimostrare quello di cui è capace.