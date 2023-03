Ancora una spaccata in centro a Bari: colpito bar in via Abate Gimma

Nuova spaccata ai danni di un locale nel centro di Bari: ignoti hanno colpito nella notte un bar in via Abate Gimma. Dopo aver infranto la vetrina, i malviventi hanno puntato al registratore di cassa: non si conosce al momento l'eventuale bottino del colpo. Sul posto sono intervenuti agenti delle Volanti della Questura di Bari e la polizia scientifica.

Non si ferma, dunque, l'escalation di spaccate nel Murattiano. Un fenomeno che assume sempre più i contorni di un'emergenza, mettendo in allarme commercianti e ristoratori. Quello in via Abate Gimma è infatti solo l'ultimo di una serie di episodi: nella notte tra venerdì e sabato un altro furto (pare non andato a segno) si è verificato ai danni di un'attività commerciale in corso Cavour, già precedentemente colpita. E ancora, venerdì scorso a finire nel mirino dei ladri è stato un locale in via Piccinni. Il giorno prima, invece, era stata colpita una pizzeria in via Argiro, inaugurata appena un mese prima. A fine febbraio, invece, si erano registrati ben sette episodi (di cui solo un furto andato a segno) in una sola notte.

