Il lungomare di San Girolamo senza pace: vandali imbrattano le giostrine e un'ennesima auto col vetro infranto

Qualche giorno fa le scritte sulle giostrine, successivamente (in un differente episodio) l'ennesima distruzione di un vetro di un'auto parcheggiata: il lungomare di San Girolamo a Bari è preda dei vandali che agiscono indisturbati.

A segnalare il doppio gesto è il vicepresidente del Municipio III, Filippo Colonna. Sul posto è intervenuta la Multiservizi per ripristinare l'area gioco, inaugurata lo scorso anno: le giostrine non avrebbero subito danni particolari, se non l'imbrattamento con scritte spray, presumibilmente realizzate da ragazzini. Già nelle ultime settimane erano stati segnalati danneggiamenti alle auto in sosta con specchietti rotti e vetri infranti, in un quartiere dove da tempo i residenti chiedono maggiore presenza di Forze dell'Ordine specie nella zona del nuovo lungomare: "E' di fatto - spiega a BariToday Filippo Colonna - l'unica area giochi vera e propria del quartiere e dobbiamo prendercene cura al meglio. Ho già richiesto un pattugliamento maggiore della Polizia Locale per avere un miglior controllo della zona, anche perchè le telecamere non ci sono e quelle alcune di quelle presenti non funzionerebbero".

"Il mio - aggiunge - è un invito alla responsabilità, a imprimere nei ragazzi la consapevolezza che il bene comune non appartiene appunto al singolo. Ogni cittadino ha il diritto di usufruirne. L’inciviltà e i comportamenti decostruttivi e volti alla distruzione sono, direttamente o indirettamente, nocivi per tutti".