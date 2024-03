Foto con la sorella del boss, Decaro sullo scatto pubblicato dai giornali: "Non c'entrano nulla"

"Stamattina mi sono svegliato e ho trovato la mia faccia su alcuni giornali naizonali accostata al termine mafia. Quando ho visto questa fotografia mi sono chiesto queste persone chi fossero, e ho contattato le persone con le quali ho lavorato in questi anni sul tema del contrasto alla criminalità organizzata, sul tema dell'antimafia sociale". Così, in una diretta Fb, il sindaco Decaro torna a parlare dopo le nuove polemiche scoppiate sabato, in seguito alla manifestazione 'Giù le mani da Bari' e al presunto episodio (raccontato da Emiliano e smentito da Decaro) di un incontro con la sorella del boss Capriati incontrata da Emiliano e Decaro, quando quest'ultimo era assessore alla mobilità nella sua giunta e si stava occupando delle chiusure al traffico a Bari vecchia.

Nel video, in particolare, Decaro risponde in merito a una foto, tratta dai social e pubblicata oggi dai quotidiani La Verità e Il Giornale, che lo ritraggono a Bari vecchia con una sorella e una nipote del boss Antonio Capriati. Uno scatto su cui il sindaco ha voluto fare chiarezza.

"Ho chiamato l'ex comandante della stazione dei carabinieri di Bari vecchia e l'ex dirigente della polizia di Stato - racconta Decaro nella diretta - e abbiamo avuto difficoltà a rintracciare chi fossero. Poi ho chiamato don Franco, il parroco della cattedrale, e abbiamo capito tutti insieme che sono due persone che sono parenti del boss Capriati ma non hanno nulla a che fare con il resto della famiglia. Ora -prosegue il sindaco - a me è dispiaciuto sicuramente finire in una fotografia in cui vengo accostato alla mafia, ma immagino pure la difficoltà di queste persone che non c'entrano nulla".

Nella fotografia, dunque (risalente al 2023), Decaro è ritratto con un'altra sorella di Antonio Capriati, non comunque quella del presunto episodio che ha innescato le polemiche (la quale, in un'intervista di ieri al TG1, ha negato di aver mai incontrato Decaro ed Emiliano). "Io ho le spalle larghe - ha detto ancora Decaro - ma a me dispiace anche per queste due persone non c'entrano nulla e devono ritrovarsi oggi su tutti i giornali e su tutte le trasmissioni solo perché hanno chiesto al sindaco di farsi una fotografia davanti al loro negozio, come mi capita ogni giorno con decine e decine di persone".

"Non capisco quale sarebbe la trattativa Pd-mafia - ha proseguito Decaro riferendosi al titolo di uno dei quotidiani - io vent'anni fa ero un giovane assessore e ingegnere dei Trasporti, ero stato chiamato dal sindaco Emiliano per occuparmi di mobilità, uno dei primi temi che ho affrontato è stato quello della mobilità nella città vecchia". Il sindaco ha quindi ribadito di "non aver mai incontrato la sorella di nessuno". "Mi è capitato che ci fossero delle persone che mi hanno maltrattato, una sera un ragazzo mi avvicinava non sapevo cosa avesse in tasca, io lo dissi a Emiliano e qualche giorno dopo io ed Emiliano, mentre andavamo in Cattedrale abbiamo incontrato questo gruppo di persone e lui disse a quelle persone: Decaro lo dovete lasciare stare, sta lavorando per me, serve al quartiere, serve soprattutto ai bambini. Io non so cosa ricorda Emiliano - ha ripetuto Decaro - io non ho mai incontrato la sorella di nessuno per parlare di questa cosa, ho incontrato tante persone nella città vecchia per cercare di trovare una soluzione che tenesse insieme tutte le esigenze".