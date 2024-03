Incontro con la sorella del boss, Emiliano: "Ho parlato con la signora Capriati, se Decaro non ricorda possibile che non ci fosse"

Conferma di aver parlato con la sorella del boss Capriati, ma ammette un possibile errore circa l'effettiva presenza di Antonio Decaro. In un'intervista al Tg1, Michele Emiliano ritorna sulle dichiarazioni fatte sabato mattina nel corso della manifestazione 'Giù le mani da Bari', che hanno scatenato le polemiche. Il riferimento è, in particolare, al racconto, fatto da Emiliano, di un presunto incontro avuto da lui e Decaro con la sorella del boss Antonio Capriati, esponente dello storico gruppo criminale di Bari vecchia, all'epoca delle proteste per le prime chiusure al traffico nel borgo antico (volute da Decaro, allora assessore alla Mobilità della giunta Emiliano). Un incontro smentito dal sindaco Decaro, che ancora oggi ha ribadito di "non aver mai incontrato nessuna sorella" del boss.

"Io ho certamente parlato con la signora Capriati", ha detto Emiliano al Tg1, "e ho parlato delle resistenze molte forti che Decaro stava trovando per istituire la Ztl a Bari Vecchia. Siccome è una cosa di 18 anni fa, se Antonio ha detto che non se lo ricorda, e non ricorda di esserci stato, è possibile che lui abbia ragione".