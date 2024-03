Emiliano e il racconto della visita alla sorella del boss: 'tapiro d'oro' per il presidente della Regione

'Tapiro d'oro' di Striscia la Notizia per il presidente della Regione, Michele Emiliano. A consegnare il 'premio' della trasmissione satirica di Canale 5 è stato questa mattina, presso la sede della Presidenza regionale, l'inviato Valerio Staffelli, al termine di una conferenza stampa.

Il momento della consegna, non aperto ai cronisti presenti, sarà probabilmente trasmesso questa sera: il 'premio' sarebbe legato al racconto (e alle polemiche conseguenti) fatto da Emiliano sul palco della manifestazione 'Giù le mani da Bari', tenutosi sabato scorso. Nel corso del suo intervento Emiliano ha riportato un aneddoto, raccontando di una presunta visita fatta da lui e Antonio Decaro (all'epoca dei fatti giovane assessore alla Mobilità della sua giunta) alla sorella del boss Capriati, in seguito alle minacce ricevute da Decaro per le chiusure al traffico a Bari vecchia. Un episodio smentito dallo stesso Decaro, sul quale lo stesso Emiliano è successivamente tornato, ammettendo di essersi probabilmente sbagliato circa la presenza dell'attuale sindaco all'incontro.