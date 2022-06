Weekend del 11 e 12 giugno 2022: gli eventi a Bari e provincia

Un secondo fine settimana di giugno all'insegna delle passeggiate a piedi o in bici lungo la costa tra grotte e ipogei e delle visite guidate alla scoperta della nostra città. Non mancheranno le mostre d'arte, i concerti dedicati al pubblico dei grandi e dei piccini come anche gli appuntamenti a teatro. Scopri la programmazione completa.

Family Concert

Domenica 12 giugno alle 18.00 è in programma un nuovo Family Concert diretto da Vincenzo Perrone che condurrà l’Orchestra di Fiati del Teatro Petruzzelli.

Sotto il cielo stellato, nella natura del meraviglioso Parco di Lama Balice

Sabato 11 ed in replica Domenica 12 Giugno dalle ore 19:00 alle ore 22:30 appuntamento a Villa Framarino nel Parco Naturale di Lama Balice per una serata dedicata all’osservazione astronomica ed alla scoperta della flora e della fauna della lama.

Cicloturimo ''L’insediamento rupestre e la masseria di Lamalunga''

Una escursione alla scoperta del territorio e alla portata di tutti verso la masseria Lamalunga con la visita alla masseria con l’annessa chiesetta e l’insediamento rupestre. QUI l'intero programma.

Trekking - tra mare e ipogei

Alla scoperta di luoghi meravigliosi caratterizzati dall'autentica bellezza della costa frastagliata pugliese ricca di insenature e di tesori nascosti, soprattutto di interesse archeologico. Camminando e ammirando il mare si incontreranno grotte marine con ponti di pietra fino a raggiungere una suggestiva caletta, porto sicuro dei pescatori locali.

Giovinazzo la città di Perseo

Giovinazzo è la destinazione perfetta per una piacevole passeggiata: il porticciolo, il borgo antico con le sue meravigliose chiese ed i palazzi nobiliari , le costruzioni medievali a torre e le piccole piazze collegate da vicoli di Chianche sono per i visitatori in cerca della Puglia più vera, una scoperta eccezionale.

Bari sotto la città

Un percorso attraverso i secoli, dalla città imperiale romana a quella rinascimentale, documentato dalle evidenze architettoniche e archeologiche che attestano la millenaria storia di Bari.

Archeotrekking teatrale – alla scoperta del mito del bosco

Alla scoperta del mito del Bosco e del casale di Castiglione” Castiglione è un bosco, Castiglione è un’area archeologica, dove c’è ancora molto da scoprire.Tra i sentieri tra la lecceta e le mura megalitiche che si ergono sulla collina poco distante da Conversano.

“Correndo con i lupi”, al Museo Civico la mostra di illustratori estoni, lettoni e lituani

Il filo conduttore delle opere - tutte illustrazioni di libri per bambini - è il lupo, figura importantissima delle tradizioni popolari e delle fiabe. Il lupo nel mondo nordico è considerato simbolo di saggezza e indipendenza, collaborazione e protezione del suo branco, ma anche portatore di una velata nostalgia, che, durante la luna piena, riporta in superficie anche negli esseri umani lati segreti e desideri nascosti. Un messaggio molto attuale nella situazione post-pandemica e quella della guerra, che ci porta al confronto con le nostre paure, spesso nascoste nel profondo di noi stessi.

Speleonight

La visita Speleonight, esperienza sensoriale nel sottosuolo che mostra un volto diverso del sito carsico: l’andata avviene al buio, con solo le luci sui caschetti, in un silenzio intenso in cui si amplifica il ticchettio delle gocce d'acqua e le concrezioni si mostrano con dettagli unici. Due i momenti clou: il corridoio del deserto percorso in solitudine, un’esperienza irripetibile nel mondo sotterraneo, e l’accensione delle luci in Grotta Bianca, che dà il via al ritorno illuminato.

Orchestra sinfonica metropolitana: anche a Bari il concerto dedicato a Beethoven

L’Orchestra sinfonica metropolitana si esibirà in un concerto dal titolo “Ludwig” dedicato al grande compositore tedesco diretto per l’occasione dal maestro Carlo Goldstein, il Principal Guest Conductor designato della Wiener Volksoper dall'inizio della stagione 2022/23. Il concerto vedrà la partecipazione anche di Fabrizio Falasca, considerato uno dei migliori violinisti italiani della sua generazione.

La mostra 'Banksy realismo capitalista' nel Teatro Margherita di Bari

In mostra una selezione di serigrafie originali, quelle che Banksy considera tracce fondamentali per diffondere i suoi messaggi etici. Sono queste le immagini che hanno decretato il successo planetario di un artista tra i più complessi, geniali e intuitivi del nostro secolo.

A Torre Quetta The Summer Irish Festival

Il Joy's Pub on the Beach ospiterà MOLLY MALONE'S DAYS - The Summer Irish Festival, due giorni in tipico stile irlandese, con birra verde, gadget e tanto divertimento!

ResExtensa in “Impressions Sound Movement And Words” un doppio spettacolo al teatro Abeliano di Bari

S’inizia con “Figli della luce” scritto da Enzo Quarto, un viaggio visionario in mondi dell’anima con la musica inedita del pianoforte di Mirko Signorile, la danza di Elisa Barucchieri e Moreno Guadalupi, la voce di Vito Signorile e le immagini oniriche di Uccio Papa. A seguire “Lay Bare”, una prima assoluta, di e con Antonella Albanese e Cassandra Bianco, due giovani danzatrici che dopo anni di lavoro e studio all’estero, offrono la loro prima, entusiasmante, coreografia, aggiudicatrice del progetto di residenza “AREA Mediterranea, prima residenza di danza in Puglia 2021”, ideato da ResExtensa seguendo la vocazione di promuovere i nuovi talenti del territorio.