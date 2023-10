Weekend a Bari e dintorni: gli eventi del 14 e 15 ottobre 2023

Ci aspetta un weekend di escursioni fuori porta, visite guidate per la città, mostre, concerti, appuntamenti a teatro per grandi e piccini e trantissime sagre con colori e sapori d'autunno.

Scopriamo insieme quali sono gli appuntamenti di questo fine settimana barese.

Tutti gli eventi del weekend: l'agenda di Baritoday

Sagre d'autunno 2023: cibo, musica e intrattenimento

Mangiare e bere a Bari: i consigli di Cibotoday

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 tornano le Giornate FAI d’Autunno, l’amato e ormai atteso evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica, da dodici anni, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Durante il fine settimana, animato e promosso con entusiasmo dai Gruppi FAI Giovani, assieme a tutti i volontari della Rete Territoriale della Fondazione, saranno proposte speciali visite a contributo in centinaia di luoghi straordinari in tutta Italia, selezionati perché solitamente inaccessibili oppure perché curiosi, originali o poco valorizzati e conosciuti.

La parrocchia San Giuseppe Moscati in San Lorenzo di Triggiano, in collaborazione con l’amministrazione locale e le associazioni del territorio organizza la 21esima edizione della SAGRA u MINGHIARIDD della solidarietà sabato 14 ottobre 2023. Una quindicina di stand che vi accoglieranno con piatti prelibati cucinati con passione e amore secondo la tradizione locale e la fantasia dei vari cuochi.

Al Planetario di Bari “Sistema Solare Coast to Coast” per conoscere tutti i pianeti del Sistema Solare da Mercurio sino ai pianeti nani ghiacciati, voleremo su Marte, la pericolosa fascia degli asteroidi, attraverseremo gli anelli di Saturno e ancora le stelle comete.

Sabato 14 ottobre al DF Theatre di Bisceglie (BT) si terrà una tappa della rassegna itinerante “Pop Fest Italia”, all’interno della quale sarà proposta l’esibizione di Bob Sinclar, dj francese super star internazionale, il quale torna a esibirsi nella sesta provincia dopo dodici anni di assenza.

Ad Acquaviva delle Fonti arriva la 52^ edizione della Sagra del Calzone! L'associazione "Amici di Peppino CICERONE" in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Acquaviva delle Fonti organizzano il 13-14-15 Ottobre 2023 la sagra dedicata ad uno dei prodotti più buoni della tradizione di Acquaviva, il Calzone di Cipolla.

Dal 13 al 15 ottobre Terlizzi ospita tre giorni dedicati a birra, gusto con I Gemelli Diversi in concerto gratuito. Birramilandia a Terlizzi diventa grande. Ampi spazi e una grande attenzione alle esigenze di bambini e famiglie. La terza edizione della festa del luppolo made in Terlizzi che si terrà in via Chicoli il 13-14-15 ottobre 2023 ha in serbo tante novità dedicate alle famiglie, pensata in tema family sarà strutturata come una vera festa della birra artigianale con etichette internazionali.

Arriva nel weekend la possibilità di di riscoprire il valore dello stare insieme e permettervi di costruire dei ricordi di famiglia che resteranno scolpiti dentro di voi, rafforzando ancora di più il valore di famiglia grazie all'evento 'U cambe de checozze', un campo dove raccogliere zucche e decorarle.

Un lupo allergico e canterino, una gazza che predice il futuro, due uccellini innamorati e, alla fine, i tre porcellini: ecco i protagonisti della storia che andiamo a raccontare sabato 14 e domenica 15 ottobre ore 18.00 al teatro Casa di Pulcinella 'I tre porcellini', spettacolo di pupazzi e attori del Granteatrino con Anna Chiara Castellano Visaggi, Giacomo Dimase e Chiara Bitetti

Arriva a Bari l'attesissima "Nerd Week", una divertente settimana dedicata agli amanti dei supereroi, dell'animazione e della narrativa, con tanti laboratori e divertenti attività da scoprire nel weekend divise per tematiche. L'evento, presso il centro commerciale di Mongolfiera Bari Santa Caterina, culminerà in un ricco weekend dove si potrà partecipare o assistere a divertenti aree tematiche dedicate a grandi e piccini. Appuntamento da non perdere dunque sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023.

Visite guidate alla scoperta di Bari e delle sue meraviglie e escursioni nella natura tra trekking fotografici e tra pirati e leggende: Qui tutte le visite in programma