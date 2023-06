Weekend a Bari e provincia: 10 eventi da non perdere l'1 e il 2 Luglio 2023

Cosa fare nel primo fine settimana di Luglio? Tra Bari e provincia una serie di appuntamenti tra suggestive performance di tuffi a Polignano a Mare, uno tra i più belli trampolini d'Italia, e poi ancora degustazioni in masserie con vini e prodotti tipici pugliesi, percorsi sotterranei e passeggiate tra palazzi storici di Bari, osservazioni astronomiche, concerti, mostre e spettacoli.

Lo spettacolo del Red Bull Cliff Diving è pronto a tornare a Polignano a Mare. L’1 e il 2 luglio 2023 i migliori high diver del mondo si sfideranno nelle acque limpide della Perla dell’Adriatico, pronta a ospitare per la 10ª volta il campionato internazionale di tuffi da grandi altezze. Saranno 24 gli atleti che animeranno il round italiano della Red Bull Cliff Diving World Series, una competizione che è ormai di casa nella piccola perla della provincia barese.

Una grande festa del vino artigianale, per celebrare il lavoro e la passione dei vignaioli in un luogo dove storia, cultura e valorizzazione enogastronomica si fondono in grande armonia. È questo che promette di essere Vignaioli in Masseria, che torna per la terza edizione nella Masseria Spina di Monopoli (Ba) domenica 2 e lunedì 3 luglio 2023. Un appuntamento da non perdere per gli estimatori del bere e mangiare bene, due giorni con oltre 60 cantine provenienti da tutta Italia e dal Mondo, con centinaia di vini in degustazione, cibo e cultura.

Orto Fertile è felice di invitarvi alla serata dedicata al NOCINO DI SAN GIOVANNI presso la Masseria La Mandra a Noci!

Ripercorrendo le antiche tradizioni popolari del periodo dedicato ai racconti e alla forza propiziatrice del solstizio d’estate, ci ritroveremo tra le erbe di San Giovanni e i profumi balsamici della natura estiva a narrarci riti, usanze, e vecchie ricette

Tre serate musicali a Polignano, in piazza Moro il 30 giugno, 1 e 2 luglio, per continuare in musica le emozioni del RED BULL CLIFF DIVING, il celebre campionato internazionale di tuffi da grandi altezze. Protagonisti della rassegna "Dive into the party" i COLLE DER FOMENTO da Roma e BASSI MAESTRO da Milano, due nomi davvero fondamentali nella storia del rap e dell'hip hop italiano, affiancati da tre dj fra i più importanti e seguiti per il clubbing nel sud Italia: DAMIANITO, TUPPI, MISTA P. Ecco il programma dei tre appuntamenti, tutti a ingresso libero in Piazza Moro a Polignano

La mostra promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alberobello Frida Kahlo. Una vita per immagini e organizzata da Bass Culture srl e Rjma Progetti culturali in collaborazione con Locus Festival e Diffusione Italia International che sarà aperta al pubblico dal 24 giugno all’8 ottobre 2023. Attraverso un centinaio di scatti, per la maggior parte originali, la mostra, a cura di Vincenzo Sanfo, ricostruisce le vicende della vita controcorrente della grande artista messicana, alla ricerca delle motivazioni che l’hanno trasformata in un’icona femminile e pop a livello internazionale.

Giovinazzo accoglierà per la prima volta Porto Rubino, il festival dei Mari dei mari, nato dalla mente del cantautore pugliese Renzo Rubino e arrivato ormai alla sua quinta edizione il 2 luglio per il secondo evento gratuito della rassegna, ospitando Madame, Emma Nolde, i Santi Francesi e Alan Sorrenti

Raffaella Carrà sbarca al Museo Civico di Bari con una mostra che la celebra come icona dell'arte aperta al pubblico da sabato 24 giugno, fino al 3 settembre. Arricchiscono la mostra anche tanti street artist, dalle celebri Lediesis con la loro SuperRaffaella a Carla Bru e i suoi collage, da Laben e i suoi stencil a Miss Quark che si è focalizzata sul rapporto tra la straordinaria carriera della Carrà e i tanti marchi della pubblicità di cui è stata testimonial richiestissima e accreditata.

Comincia con Umberto Tozzi uno degli artisti italiani più amati di tutti i tempi il percorso dei grandi eventi di Piazze d’Estate 2023, programma di appuntamenti estivi, da giugno a settembre, organizzato e promosso da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl.Domenica 2 luglio 2023, alle ore 21, in Largo Porta Grande a Castellana Grotte, Umberto Tozzi in concerto con Gloria Forever Tour.

Max Gazzè apre l'estate di Alberobello con il concerto del 30 giugno alle 21 in largo Martellotta, evento a ingresso libero in collaborazione con il Locus festival e con il Comune di Alberobello. Gazzè presenta per l’occasione “Musicae Loci”, il suo nuovo progetto culturale legato al territorio, in cui verrà accompagnato dall’Orchestra Popolare La Notte della Taranta, per portare sul palco le sue canzoni in una veste inedita tra ottoni e percussioni, tamburelli, organetti, violini e chitarre battenti.

Visite guidate alla scoperta delle bellezze della città tra percorsi sotterranei, antiche cantine e palazzi, percorsi unici nei borghi della provincia senza dimenticare suggestivi aperitivi al tramonto e appuntamento a Villa Framarino nel Parco Naturale di Lama Balice per un appuntamento dedicato all’osservazione astronomica ed alla scoperta della flora e della fauna della lama.

