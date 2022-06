Ponte del 2 giugno: tutti gli eventi a Bari e provincia fino a domenica 5 giugno 2022

Il mese di giugno inizia con il bellissimo ponte della Festa della Repubblica: belle giornate e caldo estivo incoraggiano cittadini e turisti a godere dei numerosi panorami di Bari. Tante le occasioni per poter scoprire Bari grazie alle visite guidate nella città vecchia, tra i suoi palazzi e tesori sotterranei. Giugno è anche il mese dedicato all'oro rosso, la ciliegia, e questo fine settimana a Turi e Conversano due sagre dedicate al frutto più amato dai pugliesi. Ritorna dopo due anni di stop la fiera del Fischietto di Rutigliano con un ricco programma di musica, artigianato e gastronomia. Non mancheranno gli eventi musicali, gli spettacoli e le mostre.

QUI per vedere la programmazione completa. Ecco alcuni degli eventi in risalto:

Il casale di Balsignano apre le porte in occasione della festa della Repubblica. In questa occasione speciale visite guidate speciali accompagneranno i visitatori alla scoperta del Castello, racconteranno gli affreschi della chiesa di Santa Maria di Balsignano dove palinsesti diversi mostrano brani di affreschi del XIII e XIV secolo. Non mancherà ovviamente la visita della famosa chiesa di San Felice con la sua alta cupola. Giovedì 02 ore 18.30 appuntamento con la "Bari Floreale: passeggiata tra le architetture fiorite, ghirlande e maschere". La passeggiata nella Bari più elegante si contraddistingue per leggerezza, decoro, giochi floreali e utilizzo di materiali più svariati. Biglietto da visita è il portone di palazzi sorti agli inizi del '900 che vi racconteranno la storia di una classe sociale emergente che strizzava l'occhio alla nobiltà. Escursione lungo i sentieri del Bosco delle Pianelle per conoscere le tracce di lupi, ghiandaie e di altri animali selvatici e per scoprire i segreti delle piante e i loro usi tradizionali, tra maestosi lecci secolari, corridoi di ciclamini delicate felci, incantevoli gallerie di carpini e i profumi della macchia mediterranea d'estate.

Sabato 4 giugno con una escursione sul cammino materano che comincerà alle ore 8:00, raduno nei pressi della Scuola San Francesco D’Assisi (via S. Domenico Savio, 22 - Santeramo in Colle) e proseguirà fino al termine della passeggiata in programma alle ore 16:00 con l’arrivo nella frazione di Fornello (Altamura) dove i partecipanti potranno usufruire di un transfert che li riporterà al luogo di ritrovo iniziale. Il percorso avrà la durata di circa otto ore comprensiva di sosta per consumare il pranzo al sacco di cui possono autonomamente munirsi i partecipanti o usufruire di una consumazione a pagamento preparata dall’Azienda Agricola Scalera. Il percorso attraverserà la strada medievale del cammino materano.

Conversano torna a essere protagonista e lo fa con il suo “ORO ROSSO”. Dal 02 al 05 giugno sapori, colori, musica, cultura e intrattenimento saranno raccontati attraverso la XXVIII edizione Festa delle ciliegie di Conversano. Per il ponte del 2 giugno ricordiamo tutti gli appuntamenti: l’apertura dal 1 al 5 giugno della mostra finale dei tre contest fotografici “Foto in Fiore”, “Balconi in fiore” e “Vetrine in fiore” a cura della Pro Loco di Conversano, e proprio il 2 giugno l’evento “Fashion on the Road”, shooting fotografici nel centro storico ispirati alla moda contemporanea a cura dell’Associazione Four Seasons. Inoltre, il 3 giugno la Società Astronomica Pugliese presenterà nella Sala Convegni del Castello di Conversano la Conferenza sul tema astronomico. Il 4 giugno appuntamento invece con la natura e precisamente con l’evento “Tra natura e cultura, giornate di primavera”, in un itinerario che permetterà la scoperta di antiche cisterne di Terra Rossa passando per la Chiesa di Santa Caterina e tante strade rurali. L’escursione naturalistica è a cura dell’Associazione Natura Viva con la collaborazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Si svolgeranno invece dal 1 al 3 giugno i Laboratori di lettura creativa del I Circolo Didattico G. Falcone, dalle ore 9.00 alle 11.00 nel Chiostro di San Benedetto. Il5 giugno nello scenario della Riserva di Castiglione, nello specifico ai piedi della Torre di Castiglione, prende vita il nostro borgo, Castiglione, fortificato gia? in epoca Peuceta, ma che vede grande sviluppo tra X e XIV secolo. All’interno del borgo, dopo le tremende battaglie accorse nei dintorni, la vita lentamente torna alla normalita?, e i Castiglianesi attendono l’arrivo di un nuovo signore. Le attivita? artigianali riprendono il loro corso in attesa di viandanti disposti a comprare i prodotti della terra e dell’artigianato. Anche degli armati fanno bella mostra di se? per mettersi in luce nei confronti dei nuovi dominatori.

A Palazzo di Città una mostra di uniformi storiche, tratte dalla preziosa collezione privata del medico barese Paolo Caradonna Moscatelli e di suo figlio Emanuele. Un emozionante viaggio nella storia, tra uniformi e cimeli, che spazierà dalle divise in uso nella seconda metà dell'Ottocento, nel periodo Umbertino, sino ai giorni nostri, da quelle ordinarie di servizio alle Grandi Uniformi da cerimonia.

Giovedì 2 giugno in piazza Libertà andrà in scena “Spettacoli alla frutta”,un road show itinerante, un’esperienza immersiva e originale attraverso cui gli spettatori potranno apprezzare e riconoscere come la frutta e la verdura siano parte fondamentale della cultura alimentare mediterranea non solo perché buone, fresche, genuine e salutari, ma anche perché sanno essere solidali e divertenti,oltre al fatto chela sostenibilità dell’ortofrutta passa anche per gli imballaggi che vengono utilizzati, meglio se in carta e cartone perché sono naturali, rinnovabili, riciclati e riciclabili.

A Turi la Sagra della Ciliegia Ferrovia: una due giorni, 4 e 5 giugno,caratterizzata dal colore rosso, quello della buccia del frutto più amato dai pugliesi e non solo, con la polpa di colore rosa e la forma di cuore con un peduncolo allungato. Rosso come il cuore dei cittadini turesi che torneranno a dimostrare tutta la propria accoglienza e rosso come il cuore dei turisti che torneranno ad affollare le strade, per festeggiare un’edizione numero 30 che i due anni di pandemia hanno solo temporaneamente rinviato.

"Fiera del Fischietto in Terracotta", un'edizione speciale ricca di eventi, arte, musica, artigianato e gastronomia che avrà luogo 4 e 5 Giugno 2022 nel borgo antico di Rutigliano.

“Il treno dei 3 paesaggi – meraviglie pugliesi dal finestrino”, sabato 4 giugno dalle 9:30 alle 21:00, 12 ore di full immersion nelle bellezze nascoste con partenza e arrivo dalla stazione di Barletta.

Sbarca in Puglia, e precisamente a Bari, il salone di “Vini di Vignaioli”. E’ la prima volta nella sua storia ventennale che la rassegna si terrà nel Mezzogiorno d’Italia. Appuntamento il 5 e 6 giugno nella location di Villa dei Sapori, in corso Alcide De Gasperi 449. Oltre ai banchetti dei vignaioli, dove si potranno degustare e acquistare i vini, ci saranno anche stand di prodotti gastronomici selezionati con un occhio di riguardo per le specialità della Puglia e del Sud Italia. Ci sarà anche uno spazio culturale per scoprire le nuove pubblicazioni a tema vino.