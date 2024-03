Bari, Luigi De Laurentiis: "Stagione difficile. Anche rimanere in B è un vanto"

In mattinata il presidente dei biancorossi Luigi De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RadioBari: "Il mio stato d'animo è lo stesso stato dei tifosi" ha detto in riferimento al momento complicato che sta vivendo la squadra, che ha solo due punti di vantaggio sui play-out e di fronte un calendario molto difficile.

"Ora è importante restare uniti e concentrati. Contro la Samp la squadra ha lottato ma è stata sfortunata. È un'annata difficile, incredibile la serie degli infortuni che ci sono capitati. L'impegno e la voglia dei ragazzi, però, mi fanno ben sperare, queste settimane si sono allenati duramente. Il mister è un martello e la squadra è in crescita. Il gruppo che ho visto è coeso e ha tanta voglia di vincere, il che mi fa ben sperare".

La delusione dell'ambiente, passato dal sogno della Serie A allo spettro della lotta per non retrocedere è tangibile: "La Serie B è una categoria importante. Ci sono squadre che hanno investito più di alcune squadre di Serie A, e questo la dice lunga su quanto sia difficile il campionato. Il rapporto con la piazza è fisiologico: questo sport è capace di generare entusiasmo o negatività a seconda dei momenti. C'è poca memoria ma fa parte del gioco, sono insegnamenti che ho imparato. Ora conta solo sostenere la squadra. Anche restare in Serie B è un vanto, perché è un campionato complicato".