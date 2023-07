Bari, sliding doors in porta: Caprile a Empoli via Napoli, arriva Brenno

Si attendono solo le ufficialità ma le prossime mosse di mercato del Bari appaiono ormai definite e le principali riguardano la porta.

In questo reparto, Elia Caprile è ormai in procinto di accasarsi al Napoli per una cifra tra i 6 e i 7 milioni di euro (di cui il 25% verrà devoluto al Leeds, ex proprietario del cartellino dell'estremo difensore veronese). Dopo la firma con l'altro club dei De Laurentiis il portiere protagonista di una grande annata con i biancorossi verrà girato in prestito all'Empoli dove potrà giocare con continuità raccogliendo l'eredità di Guglielmo Vicario.

Il sostituto di Caprile sarà Brenno, portiere brasiliano con passaporto italiano classe 1999. Il nuovo arrivato, il cui cartellino è di proprietà del Gremio (81 presenze con la prima squadra del club di Porto Alegre) e vanta anche una convocazione con la Seleçao olimpica. L'accordo dovrebbe essere in prestito con diritto di riscatto a favore dei biancorossi.

Le altre trattative

Gli altri due obiettivi di mercato del Bari, Mattia Valoti e Davide Diaw, appartengono entrambi al Monza e per entrambi la strada non è in discesa nonostante i dialoghi positivi con Polito. Sul centrocampista ci sarebbero anche Pisa e Cremonese, soluzioni che potrebbero incontrare maggiore gradimento in quanto consentirebbro al calciatore di non allontanarsi eccessivamente da casa, mentre per l'attaccante sembra addirittura aprirsi lo spiraglio della conferma da parte dei brianzoli, uno scenario che fino a poco fa sembrava improbabile.

L'alternativa a Valoti potrebbe essere Mamadou Coulibaly, centrale di centrocampo senegalese di 24 anni della Salernitana, nella scorsa stagione in prestito alla Ternana, un'ipotesi che sarebbe corroborata anche dall'incontro dei giorni scorsi tra Ciro Polito e Morgan De Sanctis, ds della Salernitana che si trova a Rivisondoli a pochi km dal ritiro del Bari.