Bari-Cremonese: probabili formazioni e dove vederla in tv

Il 32° turno di Serie B verrà inaugurato venerdì 5 aprile alle 20:30 dall'anticipo tra Bari e Cremonese, squadre che arrivano alla sfida del San Nicola con umori diametralmente opposti.

I biancorossi si trovano al quattordicesimo posto in classifica con 35 punti e, dopo lo scorso turno in cui sono stati protagonisti di un deludente pareggio sul campo del Modena, hanno un solo punto di margine sui play-out. Il sodalizio grigiorosso, invece, pur essendo incappato nell'inattesa sconfitta in casa contro la FeralpiSalò, è in piena lotta per la promozione diretta poiché occupa il quarto posto a -2 dal Como, secondo, e a -1 dal Venezia, terzo.

Prima che iniziasse il campionato Bari-Cremonese sembrava poter essere uno scontro tra due big del torneo cadetto, tuttavia i mesi scorsi hanno dimostrato che in questa stagione i pugliesi non possono essere considerati tali: dopo aver sfiorato la promozione perdendo la finale play-off col Cagliari, per il club di Strada Torrebella è iniziata una profonda crisi nel corso della quale alla guida della squadra si sono alternati ben tre tecnici (Mignani, Marino e Iachini ndr) senza che nessuno di questi riuscisse ad imprimere una sterzata al rendimento negativo. Ora che i play-off sono un miraggio, al Bari resta come unico obiettivo salvare la categoria, sapendo di avere di fronte un calendario tutt'altro che amico.

Al contrario, la Cremonese, che proveniva dalla delusione della retrocessione dalla massima serie, è stata capace di assorbire la botta e, forte di una società sana e dedita alla programmazione, è subito tornata a combattere per l'obiettivo promozione pur passando attraverso il cambio in panchina tra Ballardini e Stroppa dopo le prime cinque giornate di campionato.

La direzione di gara del match del San Nicola è stata affidata al fischietto siciliano Alberto Santoro della sezione di Messina, che sarà assistito da Pasquale De Meo di Foggia e Thomas Miniutti di Maniago. Quarto ufficiale sarà Alberto Ruben Arena di Torre Del Greco, mentre al Var ci saranno Paolo Mazzoleni di Bergamo e Lorenzo Maggioni di Lecco.

Come arriva il Bari

Per la delicata sfida con la Cremonese, Giuseppe Iachini dovrà fare ancora a meno di Nasti, che sconterà l'ultimo turno di squalifica delle due giornate ricevute dopo Bari-Sampdoria, nonché degli infortunati Matino, Kallon e Koutsoupias. Tornano a disposizione sia Dorval che Acampora. Il laterale algerino, assente a Modena per un attacco influenzale, potrebbe partire dalla panchina, cedendo il posto a Pucino nella linea difensiva a quattro di cui faranno parte anche Di Cesare, Vicari e Ricci. A centrocampo certa la presenza di Benali che dovrebbe essere affiancato da Maita e Lulic. Sibilli dovrebbe agire dietro le punte, che potrebbero essere Puscas (da escludere la partenza dal 1' di Diaw, ancora alle prese con una condizione da ritrovare) e uno tra Morachioli (in vantaggio) Aramu e il giovane Colangiuli.

Come arriva la Cremonese

Per la sfida con i biancorossi, il tecnico della Cremonese Giovanni Stroppa dovrà valutare le condizioni di Antov, acciaccato dopo sconfitta in casa con la FeralpiSalò. Nel caso non recuperasse, Sernicola agirà da braccetto come nel finale di quella partita. Ravanelli e Bianchetti completeranno il terzetto difensivo davanti a Jungdal. Nel cuore della mediana agiranno Collocolo, Castagnetti e Johnsen, mentre le corsie esterne saranno probabilmente presidiate da Zanimacchia a destra e dall’ex biancorosso Quagliata a sinistra. In attacco Vázquez potrebbe partire dalla panchina, con Falletti come partner di Coda.

Bari-Cremonese: probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Brenno; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Lulic; Sibilli; Puscas, Morachioli. All. Iachini

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Johnsen, Quagliata; Falletti, Coda. All. Stroppa

Arbitro: Santoro di Messina

Assistenti: De Meo – Miniutti

IV: Arena

VAR: Mazzoleni

AVAR: Maggioni

Bari-Cremonese: i precedenti

In 45 precedenti ufficiali con la Cremonese il Bari è in vantaggio nel testa a testa con 18 successi contro le 8 vittorie dei grigiorossi, mentre 19 partite si sono concluse in parità. Nelle 24 gare disputate a Bari si contano 14 vittorie dei Galletti, 7 pareggi e solo 2 affermazioni della Cremonese.

In questa stagione le due squadre si sono incrociate alla seconda giornata di campionato, nel match disputato allo Zini, finito 0-1 per il Bari, vittorioso grazie alla rete di Sibilli al 44'.

Più vecchio l'ultimo precedente al San Nicola, risalente alla quinta giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Anche in quel caso i biancorossi vinsero 1-0 grazie alla rete segnata da Improta al 72'.

Bari-Cremonese: dove vederla in tv e in streaming

Bari-Cremonese verrà trasmessa in tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 251) e sarà visibile in streaming su Dazn, SkyGo e Now.