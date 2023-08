Bari, finalmente Brenno. Trovato l'accordo col Pisa per Sibilli

Gli annunci ufficiali tardano ad arrivare ma il mercato del Bari, il cui debutto è in programma sabato 12 agosto al San Nicola in Coppa Italia contro il Parma, è in continua evoluzione.

Questa mattina è finalmente arrivato nel capoluogo pugliese dopo un volo intercontinentale il nuovo portiere Brenno, preso in prestito con diritto di riscatto dai brasiliani del Gremio dopo un'estenuante trattativa. Mentre si attendono ancora notizie su Malcom Edjouma, centrocampista in forza ai romeni dell'FCSB, con cui il Bari ha un'intesa di massima (prestito oneroso di 200mila euro, e riscatto a 600mila), la società di Strada Torrebella ha definito un'altra operazione, trovando l'accordo con Giuseppe Sibilli del Pisa. Napoletano, classe '97, Sibilli è capace di disimpegnarsi in diverse posizioni, giocando sia largo sulle fasce, sia alle spalle delle punte. Trattandosi di un calciatore in scadenza con il club toscano a giugno 2024, l'operazione non dovrebbe presentare costi eccessivi.

In attacco resiste l'intesa con Davide Diaw e il Monza: il Bari ha l'accordo con il club brianzolo e il calciatore che ancora non si è mosso soltanto per espressa richiesta di Raffaele Palladino, che attende rinforzi in attacco. L'arrivo dell'italo-senegalese, dunque, sembra non essere subordinato alla partenza di Walid Cheddira. Il marocchino, nonostante si facciano insistenti le voci di una possibile permanenza, resta in uscita in attesa dell'offerta giusta (sembrerebbe aver rifiutato il Parma, a cui spetta la metà della cifra incassata dal Bari, preferendo aspettare un'offerta dalla Serie A).

Per quanto riguarda il centrocampo resta forte il pressing dei biancorossi sull'Albinoleffe per il 2003 Issa Doumbia, viste anche le difficoltà ad arrivare a Leonardo Benedetti, al momento ritenuto non cedibile dalla Sampdoria. Un altro profilo di categoria inferiore che interessa ai Galletti è Yuri Rocchetti, 20enne laterale mancino di della Triestina, che diventerebbe l'alternativa a Ricci (i nomi di Di Chiara, Falasco e Celia sembrano non scaldare particolarmente Polito), tuttavia, per il ragazzo scuola Roma c'è da battere la concorrenza della Ternana.