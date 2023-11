Bari ko in casa col Venezia, De Laurentiis contestato

Giornata a dir poco storta per il Bari che ha ceduto di schianto in casa col Venezia alla ripresa del campionato di Serie B dopo la sosta per le nazionali.

Nel corso del match i tifosi biancorossi hanno a più riprese hanno intonato cori contro la proprietà ("Meritiamo di più", "Noi vogliamo un presidente che ci porti in Serie A" e "De Laurentiis vattene da Bari") esprimendo il proprio disappunto per il rendimento della squadra, momentaneamente decima in classifica. Dopo una partenza sottotono, costata la panchina a Mignani, neanche l'avvento di Pasquale Marino sembra aver impresso la svolta nel rendimento sperata dalla dirigenza biancorossa.

Che il clima sia teso, lo conferma quanto avvenuto nel corso della partita sugli spalti. Luigi De Laurentiis, presente in tribuna d'onore per assistere alla gara dei suoi, è stato pesantemente apostrofato da alcuni tifosi appostati nelle vicinanze. In un video diffuso sui social dalla pagina SoloBari si vede il patron dei Galletti rispondere in maniera animata a coloro i quali lo invitavano ad andarsene.

I recenti avvenimenti sono la spia di un rapporto ai minimi storici tra la famiglia De Laurentiis e la piazza barese, precipitato subito dopo aver perso la finale playoff col Cagliari. Alla proprietà dei Galletti viene contestato di aver smantellato la squadra che l'anno scorso ha fatto sognare i tifosi sfiorando la Serie A senza rinforzare adeguatamente la rosa, tarpando così le ali alle ambizioni promozione della tifoseria.