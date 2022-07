Bitonto, il programma del precampionato: si riparte lunedì 25 luglio

Svelato il programma del precampionato del Bitonto. Come comunicato dalla stessa società neroverde, la squadra si radunerà lunedì 25 luglio allo stadio Città degli Ulivi e ci resterà fino al 13 agosto: i calciatori, agli ordini del neo-tecnico Valeriano Loseto, svolgeranno i test atletici e la prima parte della preparazione. Successivamente, dopo una breve pausa di tre giorni, il Bitonto continuerà a lavorare sul campo polisportivo Nicola Rossiello; il programma degli allenamenti congiunti sarà reso noto successivamente. Sarà un precampionato che dunque avrà luogo interamente 'in casa', senza nessun ritiro svolto in altre località.