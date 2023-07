Borgorosso Molfetta, confermato il terzino Pasquale Binetti

Continuano i preparativi del Borgorosso Molfetta in vista del campionato di Eccellenza 2023/2024. La società biancorossa ha confermato il terzino classe 2003 Pasquale Binetti, approdato dopo la prima parte di stagione all'Unione Calcio Bisceglie con cui aveva totalizzato 7 presenze e una rete.

"Dopo l'ultima stagione ho avuto delle proposte ma non ci ho pensato due volte a sposare nuovamente questo progetto perché il Borgorosso è una società seria, composta da uno staff molto competitivo -ha dichiarato Binetti tramite i canali ufficiali del club- Tutto questo ha contribuito affinché tornassi qui a Molfetta.Sono contento, molto carico e non vedo l’ora di ricominciare per poter fare ancora meglio, sia a livello collettivo che personale, rispetto a quanto fatto nell'ultimo campionato".