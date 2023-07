Borgorosso Molfetta, doppio colpo di mercato: firmati Diagne e Vogliacco

Il Borgorosso Molfetta batte due colpi di mercato. Dopo aver confermato diversi elementi della rosa della passata stagione, la dirigenza biancorossa ha annunciato i primi volti nuovi in vista del prossimo campionato: a disposizione del tecnico Angelo Carlucci ci saranno Ababacar Sadikh Diagne e Vittorio Vogliacco.

Diagne, centrocampista classe 1988, negli ultimi tre anni ha vestito la maglia dell'Unione Sportiva Mola indossando anche la fascia da capitano: nell'ultima stagione ha raccolto 20 presenze e 2 reti. Nel corso della sua carriera ha vestito tra le altre le maglie di Omnia Bitonto, Corato e Team Altamura."Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l'accordo, dalla dirigenza al mister Carlucci fino al mio grande amico Piero Zotti con cui ho condiviso esperienze importanti e che ora ritrovo in questo club -ha dichiarato Diagne tramite una nota ufficiale del club- Sono già determinato a far bene per mettere a disposizione della squadra in un campionato che sarà molto combattuto. Non vedo l'ora di iniziare e prometto di dare il massimo per questi colori".

Vogliacco è un difensore centrale 2000, reduce dall'annata trascorsa all'Unione Sportiva Mola. In precedenza ha vestito la maglia dell'Atletico Vieste ed ha maturato due esperienze in Serie D: nel 2019/2020 ha totalizzato 11 presenze con l'Olympia Agnonese nel girone F, mentre nel 2020/2021 ha fatto parte della rosa del Fasano, con 4 presenze totali a referto. "Non ho avuto alcuna esitazione nel dire sì a questa piazza -ha dichiarato il calciatore tramite i canali ufficiali del Borgorosso Molfetta- Ho voglia di continuare a mettermi in gioco, di crescere e di vincere. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare sul campo con i miei compagni".

Vittorio Vogliacco per la prima volta con la maglia del Borgorosso Molfetta (Foto Borgorosso Molfetta canali ufficiali)