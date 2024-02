Catanzaro-Bari: probabili formazioni e dove vederla in TV

Un Bari che sembrava in via di guarigione dopo l'arrivo in panchina di Beppe Iachini si è svegliato di soprassalto dopo la batosta di Bolzano contro il Südtirol. Una partita persa di misura ma in maniera meritata, che ha lasciato con l'amaro in bocca in particolar modo per l'atteggiamento rinunciatario mostrato dai biancorossi, capaci di tirare una sola volta in porta in oltre 90'.

Con queste premesse, il turno infrasettimanale con il Catanzaro, in programma domani sera alle 20:30 al Ceravolo, rappresenta un grosso ostacolo. La squadra guidata dall'ex Vincenzo Vivarini (per lui una serie di 27 risultati utili quando era allenatore dei Galletti in Serie C) si trova al sesto posto con 42 punti (ben 9 in più rispetto al Bari), e dopo aver vinto 1-2 sul campo del Cittadella ha esteso la propria serie positiva a cinque risultati.

La continuità e i risultati utili in serie sono proprio ciò che sta mancando al Bari, apparso come una squadra appesantita nella testa e nelle gambe, incapace di proporre in trasferta lo stesso spirito apprezzato nelle due gare casalinghe contro Lecco e FeralpiSalò. La musica contro i giallorossi dovrà essere necessariamente diversa, altrimenti c'è il rischio concreto di farsi male. Lo sa bene Iachini, che pur con poco tempo a disposizione ne ha approfittato per "martellare" i suoi, nel tentativo di fargli assimilare i concetti che non sono stati espressi contro il Südtirol.

Come arriva il Catanzaro

Vincenzo Vivarini non potrà contare su ben tre calciatori appiedati dal Giudice sportivo per un turno, ossia Biasci, Veroli e Scognamillo. In compenso, l'ex allenatore dei Galletti, contro la sua ex squadra, ritroverà Brighenti che ha scontato il turno di stop e farà coppia con Antonini al centro della difesa, con Situm e Krajnc che agiranno da terzini. A centrocampo ballotaggio tra l'altro ex Petriccione e Pontisso per chi affiancherà Verna, mentre D'Andrea insidia Sounas sulla corsia destra. A sinistra inamovibile Vandeputte. Per quanto riguarda l'attacco va verso la conferma la coppia composta da Iemmello e Ambrosino.

Come arriva il Bari

Al Ceravolo Beppe Iachini potrà tornare a contare su capitan Di Cesare, al rientro dopo la squalifica. Il tecnico biancorosso, però, perde Kallon, non convocato a scopo precauzionale per una botta al ginocchio subita durante la rifinitura. Un'assenza, quella del sierraleonese, che va ad aggiungersi a quelle degli indisponibili Diaw e Maita. L'allenatore dei Galletti ha dichiarato di aver provato altre soluzioni oltre al 4-3-1-2 visto finora, tuttavia, sembra difficile possa ricorrere a esperimenti in una gara delicata come quella coi giallorossi. Davanti a Brenno La difesa che agirà davanti a Brenno vedrà il ritorno di Di Cesare in coppia con Vicari, con Dorval a destra e Guiebre a sinistra, nel caso in cui Ricci non dovesse aver ancora pienamente recuperato. A centrocampo ballottaggio Lulic-Acampora per il ruolo di mezzala accanto a Benali ed Edjouma, poi Sibilli con libertà di svariare alle spalle delle due punte che dovrebbero essere Ménez e Puscas.

Catanzaro-Bari: probabili formazioni

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Brighenti, Antonini, Krajnc; Sounas, Petriccione, Verna, Vandeputte; Ambrosino, Iemmello. All. Vivarini

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Acampora, Benali, Edjouma; Sibilli; Ménez, Puscas. All. Iachini

Arbitro: Pezzuto di Lecce

Assistenti: Vigile – Votta

IV: Mirabella

VAR: Maggioni

AVAR: Gualtieri

Catanzaro-Bari: i precedenti

Tra Catanzaro e Bari esistono complessivamente 44 precedenti ufficiali: nel testa a testa sono in vantaggio i biancorossi con 15 successi contro le 11 dei calabresi, mentre 18 incontri sono terminati in parità. Il bilancio s'inverte in maniera significativa nei 19 precedenti in casa dei giallorossi dove il Bari ha ottenuto solo due vittorie a fronte di 10 pareggi e 7 vittorie del Catanzaro.

L'ultimo incrocio in assoluto tra le due squadre risale alla 6ª giornata di campionato, ovvero alla partita del 24 settembre scorso al San Nicola finita 2-2 con la doppietta di Koutsoupias e le reti di Sounas e Verna.

L'ultimo Catanzaro-Bari al Ceravolo, invece, si è giocato in Serie C il 13 marzo 2022, quando i biancorossi vinsero 1-2 in rimonta (vantaggio di Fazio, poi i gol di Antenucci e D'Errico).

Catanzaro-Bari: dove vederla in TV e in streaming

La gara della 27ª giornata di Serie B Catanzaro-Bari, in programma martedì 28 febbraio alle 20:30 allo stadio "Nicola Ceravolo" di Catanzaro, verrà trasmessa in tv su Sky Sport (canale 253) e in streaming su Dazn, SkyGO e NOW.