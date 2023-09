Il Monopoli non si sblocca: con il Catania finisce 0-0

Serie C Girone C

Secondo pareggio stagionale per il Monopoli, che deve rinviare l'appuntamento con la vittoria. Allo stadio Veneziani i biancoverdi hanno colto uno 0-0 nel big match contro il Catania. In avvio di gara la formazione guidata da Francesco Tomei ha sfiorato in vantaggio su situazione da corner, dove il terzino destro dei siciliani Bouah ha colpito involontariamente la traversa sfiorando un autogol; poi Spalluto, lanciato dal primo minuto, ha chiamato in causa il portiere Livieri. Il Catania ha creato un pericolo alla difesa dei padroni di casa nel finale di frazione, quando Di Carmine ha costretto Perina agli straordinari.

Il secondo tempo è stato caratterizzato da pochi sussulti, anche se nel finale i biancoverdi sono rimasti in dieci uomini a causa dell'espulsione di Cargnelutti per doppia ammonizione. Ma non è successo più nulla: il Monopoli è salito così a quota due punti in classifica.

Monopoli-Catania, il tabellino

S.S. MONOPOLI 1966 (4-2-3-1): Perina; Cargnelutti, Fazio, Ferrini, De Santis(33’st Peschetola); De Risio(6’st Hamlili), Vassallo(18’st Iaccarino); Borrello, Starita, D’Agostino(33’st Di Benedetto); Spalluto.

All.: Tomei.

A disp.: Alloj, Bosit; Sorgente, Angileri, Fornasier, Santaniello, Cristallo, Piarulli, Simone, Mazzotta.

CATANIA F.C. (4-3-3): Livieri; Bouah(19’st Castellini), Silvestri, Curado, Mazzotta; Zammarini, Ladinetti(19’st Quaini), Rocca(41’st Deli); Chiricò, Di Carmine(33’st Sarao), Marsura(33’st Bocic).

All.: Tabbiani.

A disp.: Bethers, Torrisi; Maffei, De Luca.

Arbitro: Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino. Assistenti: Marco Sicurello della sezione di Seregno e Michele Rispoli della sezione di Locri. Quarto ufficiale: Edoardo Manedo Mazzoni della sezione di Prato.

Ammoniti: Borello, Hamlili, De Santis(M); Rocca, Silvestri(C). Espulsi: 47’st Cargnelutti(M) per doppio giallo.

Note: Recupero 1’ p.t., 5’ s.t.; angoli 5-5. Divisa biancoverde per il Monopoli, nera per il Catania. Spettatori 2016 di cui 1282 abbonati.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli