Il Team Altamura blinda Salvatore Molinaro. Confermato anche Simone Bolognese

Il Team Altamura batte due colpi per quel che riguardano le conferme della rosa a disposizione del tecnico Domenico Giacomarro, che potrà disporre del contributo di Salvatore Molinaro e Simone Bolognese.

Molinaro, attaccante classe 1998, ha deciso di restare in biancorosso nonostante l'interesse di altri club come Audace Cerignola e Virtus Francavilla; nella passata stagione ha segnato 15 gol in 37 presenze. Per lui sarà la terza stagione di fila al Team Altamura. Il centrocampista Bolognese, nel campionato 2022/2023, ha raccolto 37 presenze. Il classe 1999 era stato ingaggiato la scorsa estate dopo l'esperienza alla Fidelis Andria.

Il Team Altamura in questi giorni ha dimostrato di essere attivissimo sul mercato e di programmare una stagione 2023/2024 di grandi ambizioni. La dirigenza ha formalizzato gli ingaggi degli attaccanti Nicola Loiodice e Riccardo Lattanzio, oltre che del trequartista Massimo D'Angelo. Confermato inoltre il difensore Francesco Bertolo.

(Foto Team Altamura pagina Facebook)