Bari, Mignani: "Frosinone pericoloso sulle ripartenze, dovremo lavorare da squadra"

Nelle ultime due uscite tra campionato e Coppa Italia, il Bari ha incassato due sconfitte di seguito, perdendo con Ascoli e Parma. Due risultati che hanno in qualche modo ridimensionato, pur non cancellandolo, l'avvio stratosferico dei biancorossi, imbattuti per 8 giornate di campionato a cui vanno sommate anche le vittorie di coppa con Padova e Verona.

Ora all'orizzonte c'è la sfida con il Frosinone di sabato pomeriggio alle 14:00. La gara con i laziali è stata presentata da Michele Mignani, allenatore dei Galletti che ha parlato ai media ufficiali del club.

"Affronteremo una squadra che fino ad oggi ha fatto bene in casa vincendo sempre e senza prendere gol, e che ha fatto bene anche in trasferta - ha detto -. Sarà una partita difficile perché loro stanno bene, hanno giocatori di qualità in grado di ribaltare velocemente l'azione. Dovremo essere bravi e ricominciare a pensare che ciò che abbiamo fatto fino ad oggi non è casuale ma frutto del lavoro e arrivare con la testa giusta".

Frosinone e Bari, stessi punti in classifica (18) e qualche punto in comune: "Sono due squadre diverse nelle caratteristiche dei giocatori ma sono due squadre che per certi aspetti si assomigliano, perché fanno dell'intensità, dell'attenzione in fase difensiva alcune delle loro principali risorse. Poi entrambe hanno caratteristiche diverse per fare male agli avversari. Sappiamo che il Frosinone è una squadra alla quale se si lascia campo può diventare pericolosa".

In 4 gare giocate tra le mura amiche, i ciociari hanno sempre vinto ottenendo 12 punti su 12, con 8 reti realizzate e 0 subite: "Abbiamo bisogno di fare risultato - dice a proposito di queste statistiche - non dobbiamo guardare numeri degli altri, ragionare su noi stessi perché ci servno punti per la nostra classifica".

Il Bari, invece, ha il miglior rendimento in trasferta dove ha ottenuto 13 punti su 15. Ci sono tutti i presupposti per assistere a una partita interessante: "Bisognerà stare molto attenti, hanno giocatori offensivi rapidi in campo aperto, sono bravi anche in area e altre situazioni. Dobbiamo stare attenti e lavorare da squadra. Non so che gara aspettarmi, le gare cambiano continuamente in funzione degli episodi, dobbiamo avere intensità per 95 minuti".

Vista l'assenza per squalifica di Di Cesare non è da escludere un'altra opportunità per Zuzek, dopo il debutto da titolare col Parma in Coppa: "Zan ha fatto un'ottima partita, sapevo che aveva bisogno di tempo per entrare in sintonia con il nostro pensiero, ora però è pronto, per me è un titolare come tutti".

Sembrano accorciarsi i tempi di recupero di Maiello: "Sta molto meglio ma ci prendiamo ancora un giorno per valutare come fare. Come abbiamo sempre ragionato non ha senso prendersi rischi, vedremo come utilizzarlo. Mallamo play e Maita mezz'ala? Mallamo lavora spesso in quella posizione durante la settimana, lui è un ragazzo che può fare tutti i ruoli del centrocampo. Col Parma ha fatto una grandissima partita sotto l'aspetto della quantità ma anche della qualità. Dobbiamo considerare quanto abbiamo speso al Tardini, una gara in equilibrio fino al 90', ma può fare tranquillamente il play".

Qualcuno sostiene che l'attacco dipenda troppo da Cheddira e Antenucci: "Non credo che l'attacco dipenda da loro, certamente sono la coppia che ha giocato di più finora, ma tutti gli attaccanti come ho già detto altre volte possono dare un contributo in termini di lavoro e gol. A Parma non è stato facile per i nostri attaccanti. Scheidler ha preso minuti, deve crescere, incattivirsi, sporcarsi, è un campionato che richiede agonismo. Sono tutti sul pezzo. Ceter? Non sarà con noi, ha avuto un fastidio al flessore, capiremo quanto dovrà star fermo".

Recuperati tre degli assenti in Coppa Italia: "Antenucci, Pucino e Folorunsho sono tutti disponibili, vengono con noi. Stanno bene, gli abbiamo fatto fare un lavoro diverso perché avevano piccoli problemi che andavano gestiti. Ragioniamo sempre nell'ottica di preservare i giocatori quando c'è rischio di perderli".

Su Galano, che a Parma ha giocato uno spezzone di gara: "Fa parte del gruppo, il parco attaccanti è numerosissimo, devo fare delle scelte. Se ho pensato di farlo entrare è perché credo nel ragazzo. Quando siamo tanti qualcuno deve star fuori, verrà con noi a Frosinone".

Anche allo Stirpe ci saranno un migliaio di tifosi biancorossi al seguito della squadra: "Ormai è una costante per la nostra gente, la spinta in più che ci danno la percepiamo. Dobbiamo continuamente dimostrare di meritarcela. Anche questa volta proveremo a dargli una soddisfazione cercando di portare a casa un risultato positivo".