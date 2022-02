Monopoli-Bari in tv in chiaro: dove vedere il Derby del Mare

Serie C Girone C

Oggi pomeriggio alle 17:30 è previsto il calcio d'inizio di Monopoli-Bari, esaltante derby del Girone C di Serie C, importante per le ambizioni di classifica di entrambe le squadre.

Monopoli-Bari in TV in chiaro

La partita tra gabbiani e galletti, detta 'Derby del Mare', oltre che dal broadcaster ufficiale della Serie C, Eleven Sports, verrà trasmessa anche per gli abbonati a Sky Sport, ma cosa più importante sarà visibile in chiaro in televisione su Antenna Sud, canale 13 del digitale terrestre.