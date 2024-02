Palermo-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv

Chiuso ufficialmente il calciomercato invernale per il Bari è tempo di pensare solo al campo. La squadra allenata da Pasquale Marino questa sera alle 20:30 sarà impegnata nella difficile trasferta contro il Palermo che aprirà la 23ª giornata di Serie B.

I biancorossi sono reduci da una brutta sconfitta in casa contro la Reggiana, risultato che ha certificato i passi indietro che si erano già visti nell'ultima mezz'ora con l'Ascoli culminata in un pari subito in rimonta da situazione di doppio vantaggio. La classifica vede attualmente i Galletti a -4 dalla zona play-off e a +5 su quella play-out: nulla è ancora compromesso ma Marino, apparso in confusione e incapace di invertire il trend nella gara persa con gli emiliani, sa di giocarsi tanto e punta sulla reazione d'orgoglio dei suoi. Il tecnico del Bari si è dovuto accontentare di Lulic, Kallon, Puscas e Guiebre, senza ottenere rinforzi in più al centro della difesa o nel ruolo di mezzala: ora dovrà provare a trovare la quadra con gli elementi a disposizione, ma in caso contrario lo spettro dell'esonero potrebbe concretizzarsi.

Davanti a loro i biancorossi troveranno un Palermo che occupa momentaneamente la quinta posizione in classifica con 36 punti. Corini e i suoi nello scorso turno hanno pareggiato in trasferta col Catanzaro ma continuano a puntare in alto. A differenza del Bari, infatti, i rosanero hanno condotto un mercato realmente aggressivo comprando il promettente Filippo Ranocchia dalla Juve, Salim Diakité dalla Ternana e prendendo in prestito Chaka Traoré dal Milan. Puntelli preziosi ad una rosa già molto forte in partenza e a detta di tutti attrezzata a dovere per provare l'assalto alla Serie A.

Come arriva il Palermo

Eugenio Corini deve fare ancora a meno degli infortunati Lucioni e Desplanches, ma recupera una pedina importante come Brunori. Non convocato Chaka Traoré, ultimo arrivo in prestito dal Milan. Davanti a Pigliacelli dovrebbe esserci la linea difensiva composta da Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni e Lund. A centrocampo Ranocchia e Segre ad affiancare Gomes in regia, mentre i tre davanti saranno Roberto Insigne, Brunori e Di Francesco.

Come arriva il Bari

Sul campo dei rosanero Pasquale Marino non potrà contare sullo squalificato Benali oltre che sugli infortunati Maiello, Di Cesare e Koutsoupias. Subito convocato il nuovo acquisto Guiebre. Nel 4-3-3 biancorosso con Brenno tra i pali la difesa sarà probabilmente composta da Dorval, Matino, Vicari e Ricci. Lulic si candida a sostituire Benali in regia, con Maita ed Edjouma che potrebbero affiancarlo. In attacco Nasti potrebbe spuntarla nel ballottaggio con Puscas, affiancato da Kallon e Sibilli.

Palermo-Bari: le probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Ranocchia, Gomes, Segre; R. Insigne, Brunori, Di Francesco. All. Corini

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Matino, Vicari, Ricci; Maita, Lulic, Edjouma; Kallon, Nasti, Sibilli. All. Marino

Arbitro: Tremolada di Monza

Assistenti: Costanzo – Trasciatti

IV: Ancora

VAR: Serra

AVAR: Miele

Palermo-Bari: i precedenti

Il grande derby del Mezzogiorno tra Palermo e Bari conta 72 precedenti ufficiali tenendo conto di tutte le competizioni. Il testa a testa tra le due squadre e serrato ma vede leggermente in vantaggio i siciliani con 24 vittorie contro le 22 del Bari e 26 pareggi. Il bilancio per i pugliesi è deficitario per quanto riguarda i match giocati in casa dei rosanero: in 35 partite a "La Favorita" sono soltanto 2 le vittorie del Bari a fronte di 15 pareggi e 18 successi dei padroni di casa.

In questa stagione Bari e Palermo si sono incrociati al San Nicola alla 1ª giornata nella partita finita 0-0 coi Galletti in nove contro undici. L'ultimo precedente in Sicilia, invece, risale al girone di ritorno dello scorso campionato (21ª giornata, giocata il 20 gennaio 2023) quando il Palermo vinse 1-0 con un gol di Marconi all'82'.

Palermo-Bari: dove vederla in tv e in streaming