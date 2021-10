La Pink Bari ci prova, ma col Cesena finisce 0-0: quarto risultato utile di fila

La Pink Bari prosegue la propria striscia positiva in campionato, ottenendo un punto al centro sportivo di Martorano contro il Cesena, nel match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie B femminile. Nel primo tempo non ci sono stati particolari sussulti, eccezion fatta per un'azione corale costruita dalle padrone di casa: il pallone arriva a Pinna che, da posizione defilata, va al tiro dopo una girata colpendo l'esterno della rete. Nella ripresa le ragazze allenate da Cristina Mitola alzano i giri del motore e creano una ghiotta opportunità con Fedotova. Sugli sviluppi di corner l'attaccante raccoglie una carambola e conclude di prima intenzione, ma il portiere Frigotto risponde presente; sempre Fedotova prova a sbloccare la gara dalla distanza senza inquadrare la porta. La squadra ospite pressa ancora e sfiora il vantaggio con Gelmetti, imbeccata su una transizione: l'attaccante lascia partire un sinistro potente in area di rigore, anche stavolta Frigotto si fa trovare pronta e respinge il tentativo. Finisce 0-0, è il quarto risultato utile di fila per la Pink Bari che raggiunge quota 10 punti e il secondo posto in classifica assieme a Ravenna, Brescia e Tavagnacco. Ed intanto mercoledì 13 ottobre c'è il recupero della seconda giornata in casa della Pro Sesto.