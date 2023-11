Monopoli, blitz vincente in casa della Turris: decide Ferrini

Serie C Girone C

Colpo esterno per il Monopoli, che ha espugnato lo stadio Liguori battendo la Turris per 1-0: per la formazione guidata da Francesco Tomei è stato il quinto risultato utile consecutivo, che ha confermato la crescita in termini di prestazioni e risultati iniziati col successo nel derby contro la Virtus Francavilla. Il Monopoli è salito così a quota 15 punti in classifica.

La partita

Il primo tempo è stato un po' bloccato, pochi gli spunti a disposizione delle due squadre per creare occasioni. A provarci, da una parte e dall'altra, sono stati Borello e Maniero, ma i loro tentativi non hanno avuto fortuna. Quando la frazione sembrava ormai incanalarsi verso il pareggio, gli ospiti hanno trovato il gol del vantaggio al 43', grazie al colpo di testa di Ferrini.

Nel secondo tempo il match è proseguito sulla stessa falsariga, con Tomei che ha deciso di mischiare le carte cambiando fisionomia alla squadra a seguito di quattro ingressi dalla panchina: proprio un subentrato, l'attaccante Spalluto, ha chiamato in causa il portiere Fasolino. La Turris ha attuato un forcing nel finale, con D'Auria che tentato di pescare la gloria personale ma il suo tentativo è stato respinto dalla difesa biancoverde.

Turris-Monopoli, il tabellino

Reti: 44′ pt Ferrini (Mon)

Turris (3-4-3): Fasolino; Cocetta, Esempio, Maestrelli (15′ st Cum); Saccani (25′ st Frascatore), Scaccabarozzi, Franco (15′ st Matera), Burgio; Giannone (25′ st Pavone), Maniero (15′ st De Felice), D’Auria. All.: Caneo. A disp.: Iuliano, Pagno; Miceli, Guida, Rizzo, Nocerino, Primicile, Onda, D’Alessio, Pugliese.

Monopoli (4-2-3-1): Perina; Viteritti, Angileri, Fornasier, Ferrini; Vassallo (11′ st De Risio), Iaccarino (1′ st Hamlili); Borello, Starita (30′ st Simone), D’Agostino (11′ st De Santis); Santaniello (1′ st Spalluto). All.: Tomei. A disp.: Alloj, Bosit; Dibenedetto, De Paoli, Fazio, Cristallo, Piarulli, Mazzotta, Riccardi, Peschetola.

Arbitro: Matteo Centi Terni

Assistenti: Matteo Pressato Latina, Franco Jacovacci Latina

Quarto: Leonardo Leorsini Terni

Ammoniti: Angileri (Mon).

Espulsi: –.

Recupero: 1′ pt, 4′ st

Angoli: 5 (Tur), 4 (Mon)

Tiri / Tiri in porta: 7/2 (Tur), 8/3 (Mon)

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli