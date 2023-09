Serie C, le probabili formazioni di Avellino-Monopoli

Serie C Girone C

Squadra in casa US Avellino

Dopo l'impegno allo stadio Veneziani contro il Catania (finito 0-0), il Monopoli si prepara ad affrontare un nuovo big match: stasera, al Partenio-Lombardi, i biancoverdi se la vedranno con l'Avellino (ore 20:45). Finora la formazione guidata da Francesco Tomei ha raccolto soltanto due pareggi e una sconfitta: in attesa di recuperare la gara contro la Casertana, si cercherà dunque di mettere a referto i primi tre punti della stagione anche se la sfida appare piuttosto complicata. Nei precedenti disputati tra lo stadio campano, il Monopoli ha raccolto una sconfitta per 4-0 e due pareggi, arrivati per 2-2 e 0-0.

Tomei dovrebbe schierare i suoi ancora utilizzando il 4-2-3-1. Perina in porta, coppia di centrali formata da Fazio e Ferrini; Angileri agirà come terzino destro, sul versante opposto invece pronto De Santis. A protezione della retroguardia, in mediana, spazio a Vassallo e Hamlili, Starita agirà da trequartista supporato dagli esterni Borello e D'Agostino. Spalluto confermato come unica punta.

L'Avellino invece scenderà in campo con il 3-5-2. Out per squalifica il tecnico Pazienza, che sarà sostituito dal vice La Porta. Ghidotti tra i pali, Mulé, Rigione e Cionek dovrebbero invece comporre la linea difensiva; sulla fascia destra spazio a Cancellotti mentre a sinistra ci sarà Tito. A centrocampo, accanto Palmiero, pronti Armellino e Sannipoli, mentre in attacco Gori affiancherà Patierno.

Avellino-Monopoli le probabili formazioni

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Mulé, Rigione, Cione; Cancellotti, Armellino, Palmiero, Sannipoli, Tito; Gori, Patierno. All. La Porta (Pazienza squalificato).

MONOPOLI (4-2-3-1): Perina; Angileri, Fazio, Ferrini, De Santis; Vassallo, Hamlili; Borello, Starita, D'Agostino; Spalluto. All.Tomei.