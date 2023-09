Serie C, le probabili formazioni di Monopoli-Monterosi

Serie C Girone C

Scatta l'ora del debutto in campionato per il Monopoli, che stasera allo stadio Veneziani ospiterà il Monterosi per la prima tra le mura amiche (calcio d'inizio alle ore 20:45). Sarà anche la partita che segnerà il debutto in panchina del nuovo tecnico Francesco Tomei, speranzoso di poter partire al meglio in un torneo che si preannuncia combattuto: ai nastri di partenza Tomei avrà a disposizione l'intero gruppo a parte lo squalificato Cargnelutti.

Il Monopoli dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. Perina tra i pali, protetto dal due difensivo Fazio-Ferrini; come terzini, rispettivamente a destra e a sinistra, pronti Cristallo e De Risio, mentre a comporre la mediana ci saranno De Risio e Vassallo. Riccardi dovrebbe agire nella posizione di trequartista supportato dagli esterni Borello e D'Agostino. Starita pronto come unica punta.

Modulo 3-4-3 invece per gli uomini guidati da Fabrizio Romondini. In porta Mastrantonio, dietro alla linea difensiva formata da Sini, Cinaglia e Piroli. Sulla fascia destra Verde, sulla sinistra invece dovrebbe esserci Crescenzi; in mezzo al campo Altobelli e Parlati, mentre il centravanti Costantino sarà supportato da Silipo e Fantacci.

Monopoli-Monterosi, le probabili formazioni

MONOPOLI (4-2-3-1): Perina; Cristallo, Fazio, Ferrini, De Santis; De Risio, Vassallo; Borello, Riccardi, D'Agostino; Starita. All.Tomei

MONTEROSI (3-4-3): Mastrantonio; Sini, Cinaglia, Piroli; Verde, Altobelli, Parlati, Crescenzi; Silipo, Costantino, Fantacci. All. Romondini