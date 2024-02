La protesta dei tifosi del Bari contro i De Laurentiis, spuntano striscioni in città: "Noi secondi a nessuno"

Numerosi striscioni contro l'attuale gestione della Ssc Bari sono stati affissi in numerose parti della città dai tifosi biancorossi. Dalle aree esterne dello stadio San Nicola fino ai cavalcavia della Tangenziale, ma anche nel sottovia di Sant'Antonio e attorno alla rotatoria di via Amendola: diversi i messaggi comparsi su grandi lenzuola, per protestare contro le dichiarazioni rilasciate mercoledì da Aurelio De Laurentiis, patron della FilmAuro (società che di fatto controlla il club e il Napoli calcio).

L'imprenditore, nel corso di una conferenza stampa sul Napoli, ha espresso un concetto che ha irritato la piazza barese: "Molti ci hanno accusato di non aver investito sui giovani, di aver trascurato il vivaio, ma avere una seconda squadra, portarla dal fallimento alle soglie della Serie A e tirare fuori i vari Cheddira, Folorunsho etc, giovani di proprietà Napoli, denota che siamo sul pezzo". Dopo le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis è arrivato a stretto giro un post social del sindaco di Bari Antonio Decaro in cui si domandavano le scuse dell'imprenditore cinematografico, seguite dalle dichiarazioni del figlio del patron, Luigi de Laurentiis, che prendeva di fatto le distanze dalle parole del padre. Quest'ultimo, in un ulteriore comunicato, ha spiegato di essere stato frainteso in merito alle parole da lui pronunciate, esprimendo il suo dispiacere per l'accaduto.

Tutto ciò non è bastato ai tifosi che hanno deciso, dopo un duro comunicato rilasciato nella serata di mercoledì, di ingaggiare una protesta con gli striscioni. Tutto questo alla vigilia della sfida di sabato pomeriggio al San Nicola contro il Lecco, fondamentale in chiave salvezza e gara di debutto del nuovo mister biancorosso Giuseppe Iachini.