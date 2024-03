Vendola: "Da Emiliano memoria alterata, ha fatto un danno. La foto di Decaro? Scatto che non dice nulla"

Il racconto di Michele Emiliano? "Iperbolico, è stata una memoria un po' alterata quella che ha parlato in lui. Ha fatto un danno, ha sovrapposto un racconto alterato a tutta la città di Bari". Così, intervenendo alla trasmissione di Rai Radio 1, 'Un Giorno da Pecora', l'ex presidente della Regione e leader di Sinistra Italiana, Nichi Vendola, ha commentato le parole di Michele Emiliano sul presunto incontro (smentito da Decaro), tra lui, il sindaco e una sorella del boss Antonio Capriati all'epoca delle proteste per le chiusure al traffico a Bari vecchia, quando Decaro era assessore al Traffico della giunta Emiliano.

Vendola è anche intervenuto in merito alla foto, pubblicata oggi da alcuni giornali, che ritrae Antonio Decaro con un'altra sorella del boss Capriati (a proposito della quale Decaro ha replicato che si tratta di 'persone che non c'entrano nulla' con attività criminali). "E’ uno scatto grottesco che non dice nulla", ha detto Vendola, come riporta l'AdnKronos.

In merito alla manifestazione, in generale, Vendola ha commentato. "Il popolo di Bari abbia offerto una rappresentazione precisa del giudizio su questi ultimi 20 anni, in cui la città è stata radicalmente trasformata, con De Caro è da sempre parte attiva nella lotta ai clan. La reazione del centrodestra e il tentativo di truccare la partita delle elezioni imponendo al Ministro Piantedosi quella commissione ha generato tanta indignazione. Ma per abbracciare Decaro e non Emiliano, per lui non ci sarebbe stata una reazione di questo tipo, le sue parole sono state scomposte e il suo stile sopra le righe".