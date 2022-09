Weekend a Bari e provincia: tutti gli eventi dal 10 al 11 settembre 2022

Vi aspetta un fine settimana ricco di appuntamenti tra serate sotto le stelle immersi nella natura e degustazioni di prodotti tipici della tradizione gastronomica pugliese. Per gli appassionati di musica e danze popolari da non perdere il festival con pizzica, tarantella, danze balcaniche, greche, francesi a Bitonto, mentre i cacciatori di sagre potranno recarsi a Turi dove gustare 'trònere, percoche e faldacchea'. A Valenzano invece musica, cibo, arte e momenti di riflessione per una serata unica Di Saperi e Sapori. Non mancheranno le mostre e gli spettacoli a teatro.

Sagre, degustazioni e folklore

Il centro storico di Valenzano con 'Saperi e Sapori', torna a essere quel luogo dove musica, cibo, arte e momenti di riflessione si incontrano per una serata unica, scandita dal ritmo dell’Orchestra mancina, dagli applausi e dai brindisi, dal battito del cuore delle volontarie e dei volontari che anche quest’anno hanno investito il proprio tempo per condividere qualcosa di bello con tutte e tutti, dai 0 ai 99 anni. Qui il programma della serata. Esiste un momento durante l’anno durante il quale si possono passare due giorni spensierati tra le colline. Quest’anno, finalmente la quarta edizione di Springfield - birra, panini e musica. Le date sono sabato e domenica 10 e 11 settembre presso masseria Torre Lunga alta in Contrada Femmina Morta a Putignano. Uno dei momenti più sentiti che accompagna il termine della stagione vacanziera è rappresentato dalla "Festa del borgo antico e sagra delle delizie turesi: trònere, percoche e faldacchea", organizzata dalla Pro Loco di Turi con il Patrocinio del Comune di Turi, in programma sabato 10 e domenica 11 settembre nell’accogliente e suggestivo Centro Storico di Turi. L’evento, ideato e realizzato dalla Pro Loco ormai da anni, è una delle manifestazioni più attraenti del panorama turese che vede protagonisti il borgo e i suoi abitanti. Da venerdì 9 a domenica 11 settembre si terrà l’atteso appuntamento con "Ta.Tara.Tatà - Bitonto Folk Festival”, la “tre giorni” con la musica popolare giunta alla sua settima edizione con l’organizzazione dell’associazione Folkèmigra. Un fiume di colori, suoni ed energia invaderà la città di Bitonto, con un festival unico nel suo genere nell'area metropolitana. Un festival pronto a divertire con pizzica, tarantella, danze balcaniche, greche, francesi e tanto altro. A Noicattaro si terrà il 10 Settembre a Noicàttaro la Cena in Bianco 2022. La cittadina pugliese diventerà per una sera una camera da pranzo a cielo aperto dove i commensali saranno attori di una pièce a tavola unica ed affascinante.

Visite guidate

Appuntamento sotto uno dei cieli più stellati di Puglia presso il centro visite “Torre dei Guardiani”, nella straordinaria cornice naturale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia per una serata astronomica lontano dalle luci delle città e poi ancora presso l’Osservatorio Astronomico Comunale di Acquaviva delle Fonti si ritorna a scrutare il cielo stellato attraverso il grande telescopio della cupola ed agli altri strumenti dello staff del Planetario di Bari.

Dallo sport al teatro, dall’intrattenimento per i bambini alle visite guidate, Putignano si prepara a un lungo fine settimana di festa. Nella città della cartapesta, proseguono le iniziative promosse dall’assessorato alla Cultura che stanno animando l’estate. Ecco i prossimi appuntamenti.

Nell Grotte di Castellana le esclusive attività Speleonight e Speleofamily a cura degli speleologi del Gruppo Puglia Grotte si affiancheranno alle tradizionali visite guidate al sito carsico, tra i principali attrattori turistici della Puglia.

Musica, mostre e spettacoli

Sabato 10 settembre, ore 19:00, il Teatro Kismet ospiterà La Festa d'Ognissanti, spettacolo vincitore del Festival Teatri del Sacro 2017. Tra sacro e profano, ironico e appassionato, nel contesto di una festa paesana, annunciati da un improbabile banditore, i Santi irromperanno in scena sul loro carrozzone agghindato di luminarie, accompagnati dal suono di una fanfara. Dopo l'ultima replica di agosto, i turisti che non lo abbiamo ancora fatto avranno quindi ancora due occasioni per attraversare le porte dell'inferno ambientato nella caverna della Grave con Hell in The Cave. L'attore e drammaturgo Bruno Soriato ha costruito un teatro in miniatura, il più piccolo al mondo, nel quale gli adulti possono entrare soltanto piegandosi, chinati di fronte all'infanzia. E in questo minuscolo teatro all'italiana, uno spazio fatto su misura e percepito dai bambini come luogo di gioco, esplorazione e scoperta, un teatro che si monta in un giorno per raggiungere i posti dove il teatro non c'è: l'appuntamento, in calendario dall'8 all'11 settembre nel cortile del Redentore. PhEST - See Beyond the Sea torna anche quest'anno a trasformare Monopoli in un museo a cielo aperto, una mostra diffusa, continuando ad aprire e riaprire le porte di antiche chiese e storici palazzi, per soddisfare quanti per studio, passione e professione hanno interesse per il mondo della fotografia e dell'arte. Riprendono i concerti dell'Orchestra Sinfonica metropolitana: dopo il successo registrato nei mesi estivi, la rassegna "Armonie metropolitane, la musica che unisce le città" nel mese di settembre sarà replicata in sei Comuni.