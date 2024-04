Eventi del Weekend a Bari e provincia: 10 appuntamenti da non perdere il 13 e 14 aprile 2024

Il fine settimana barese riserva tante sorprese pensate per tutti, dall'intrattenimento ai concerti, dal mondo vintage a quello dei tatuaggi senza dimenticare lo sport. In città arrivano appuntamenti dedicati alla corsa e alla salute mentre in Fiera del Levante fino a domenica sport, iniziative dedicate al tempo libero e alla smart mobility. Non mancheranno gli spettacoli a teatro, le mostre e le numerose visite guidate ed escursoni alla scoperta del nostro affascinante territorio.

A Bari torna Vivicittà, la storica manifestazione podistica organizzata da Uisp Bari e da Password, in programma domenica 14 aprile a Bari. La novità più grande di questa edizione, che prenderà il via alle 9.30 di domenica 14 aprile da Largo Due Giugno, è l'abbinamento con la Running Heart, la corsa del cuore: sabato 13 aprile, nel Vivicittà Village, sarà infatti presente il Villaggio della prevenzione, presso il quale sarà possibile effettuare gratuitamente elettrocardiogramma e misurazione della glicemia.

Sempre a Bari fino a domenica appuntamento con l'Expolevante, la tradizionale manifestazione di primavera dedicata allo sport, al tempo libero e alla smart mobility. L'evento espositivo organizzato da Nuova Fiera del Levante a Bari all’insegna della spensieratezza e del divertimento con attrazioni per grandi e piccini in una fiera dal format innovativo in linea con le tendenze attuali.

All'interno della fiera del Levante si ricordano alcuni appuntamenti di particolare interesse:

Vintage Market con irca 160 espositori e una vasta gamma di articoli tra cui: abbigliamento vintage, artigianato creativo, prodotti hand made, modernariato, illustrazioni, collezionismo di dischi, libri, fumetti e altro, remake, articoli second hand, fashion designer, bio cosmesi.

Nel padiglione 20 oltre 150 artisti italiani ed internazionali impegnati in una arte millenaria che risale ad epoche antiche: Bari Tattoo Convention rivolta non solo agli appassionati ma anche a coloro che hanno sempre sognato di fare un tatuaggio o cercare nuove idee.

E ancora spettacoli serali con numerosi ospiti e dj set che regaleranno ai visitatori tanta musica. Maxibon Expomusic partirà dalle 21,30 venerdì 12 a domenica 14 aprile nell’area antistante l’ingresso Orientale. Nello specifico domani si terrà l’evento DJ Award che avrà come madrina Guendalina Canessa, influencer conosciuta al grande pubblico per aver partecipato all'edizione 2007 del reality Grande Fratello e per la sua presenza nei salotti televisivi di reti televisive nazionali. Sabato 13 aprile si esibiranno la cantante e influencer Ginevra Lamborghini e la rapper Fata.

Al Planetario si vola tra i crateri lunari per scoprire tutte le caratteristiche del nostro satellite naturale e della sua storia, a partire dalla sua drammatica nascita sino alla straordinaria avventura della sua conquista con lo spettacolo 'Destinazione Luna'.

Il Grande Gigante Gentile Il capolavoro di Roald Dahl arriva in teatro con tutta la sua magica e tenera bellezza con la Fondazione Aida di Verona Sabato 13 e Domenica 14 aprile ore 18.00 al Teatro Casa di Pulcinella. Una storia per sconfiggere il pregiudizio e colmare le diversità.

Uno storico adattamento della commedia ‘Il malato immaginario’ di Molière' torna sul palcoscenico del Teatro Kismet. La riscrittura e regia di Teresa Ludovico, tra fedeltà al testo originale, invenzioni registiche, ironia e sarcasmo, sposta l’ambientazione della commedia di Molière dalla Francia del ‘600 a una casa del Sud Italia.

Domenica 14 aprile sarà finalmente la volta dei bambini, con l’attesissimo ritorno del Mini Gran Premio Unicef Italia: un evento unico nel suo genere e primo in Italia, rivolto a tutti i bambini dai 4 ai 10 anni. I piccoli partecipanti, vestiti e accessoriati come i grandi piloti degli anni 50 che corsero il Gran Premio di Bari, sfrecceranno in un circuito creato per macchine a pedali artigianalmente costruite in Italia all’insegna dei valori della sportività, dell’amicizia e della solidarietà.

Un fine settimana all'insegna delle passeggiate e delle escursioni per scoprire le meraviglie del nostro territorio tra chiese, palazzi storici e percorsi nella natura: QUI tutte le visite guidate in programma a Bari e dintorni.