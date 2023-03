Eventi del Weekend a Bari e provincia: cosa fare il 4 e il 5 marzo 2023

A spasso tra musei, parchi e castelli di Bari e provincia con ingressi gratuiti e poi un salto nella 'bellezza di Bari' grazie alle numerose visite guidate tra teatri, palazzi storici e meraviglie sotterranee: vi aspetta un fine settimana all'insegna della cultura, dell'arte e dello spettacolo. Tanti gli appuntamenti a teatro per i piccole e le famiglie. Date un'occhiata all'agenda:

Visite ed escursioni

Prosegue la felice iniziativa del Ministero della Cultura che prevede, la prima domenica di ogni mese, l'ingresso gratuito in tutti i siti statali 'Domenica al Museo'. La gratuità diventa occasione privilegiata anche per visitare la mostra “Antichi popoli di Puglia. Qui tutti i luoghi visitabili.

Per gli appassionati di trekking la possibilità di realizzare un percorso, facile e adatto a tutti, si snoda in uno dei tratti più caratteristici e suggestivi di Lama San Giorgio, nelle campagne a sud di Rutigliano e ancora un altro tra querce ed eremi volto a ri-scoprire luoghi nascosti, che raccontano di radici, di riti antichi, di un passato che è stato e che non può essere dimenticato, luoghi di straordinario impatto emotivo per i partecipanti. Non mancheranno le numerose visite guidate allla scperta dei meravigliosi palazzi, teatri e tra le testimonianze storiche della città di Bari. Qui tutte visite in programma.

Spettacoli e visite guidate per i bambini e le famiglie

Domenica 5 marzo appuntamento con SpeleoFamily, l'avventura sotterranea per tutta la famiglia. Una visita speciale, per adulti e bambini, che consente di percorrere un tratto alternativo rispetto al tradizionale percorso turistico con la guida di speleologi professionisti. A far luce durante il percorso sarà solo il fascio di luce del caschetto in dotazione, per vivere un'esperienza unica da veri esploratori. Una favola in musica sulla forza delle parole al Teatro Kismet per il nuovo appuntamento della Stagione Famiglie a teatro 2022.23, a cura di Teresa Ludovico. Domenica 5 marzo, alle ore 18, in scena Giovannin senza parole, produzione Teatro Crest consigliata per un pubblico a partire da 5 anni. Al Planetario di Bari laboratorio manipolativo “ZOO-DIACO" per conoscere le storie e leggende legate alle costellazioni zodiacali identificando in cielo la posizione delle stelle più importanti; laboratorio scientifico con i mattoncini Lego dove i bambini impareranno a conoscere tutti i segreti della Luna e poi spettacoli scientifici alla scoperta dei segreti dell'Universo. Uno spettacolo come un viaggio nell’universo creativo di Gianni Rodari in scena sabato 4 e domenica 5 marzo alle ore 18.00 alla Casa di Pulcinella, proposto dalla compagnia Fantacadabra e dal Teatro Stabile d’Abruzzo. Lo spettacolo si sviluppa come un grande gioco per interpretare, inventare, sbagliare e rifare le storie: quelle già esistenti e quelle ancora da scoprire e potere trovare una favola dentro ad ogni cosa.

Teatro

Al Kismet in scena Corpora uno spettacolo che si annuncia come un rituale, in cui si dà corpo e voce, in un realismo essenziale, a chi ha perso entrambe le cose, in un contesto che diventa presto metateatrale. Sara Bevilacqua porta sul palco dell’Auditorium Scuola Gallo, “Stoc ddo’ - Io sto qua” (sipario ore 18.00), dedicato ad un pubblico adulto e agli studenti delle scuole superiori. ul palco del Teatro Traetta arriva “Tra vento e mare (L’amore secondo Lucio Dalla”) con testo e regia a firma di William Volpicella. Sabato 4 marzo al Teatro Piccinni di Bari, invece, per la rassegna DAB23, sarà la volta di “Rifare Bach (la naturale bellezza del creato)” con coreografia e regia Roberto Zappalà. Sipario ore 21.00.

Concerti

Proseguono i concerti dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari dedicati a Beethoven. A Bari e Corato appuntamento con il ciclo “Da Bari all'Europa. Il Sinfonismo Beethovenian” dedicato, questa volta, alla QuintaSinfonia del grande musicista e compositore tedesco, una delle più grandi e acclamate pagine della storia della musica. Arriva a Bari, sul palco del Teatro Forma per la prima volta, la personalità musicale di Lady Blackbird, una delle voci più acclamate della scena jazz internazionale. Nate per gioco sul web, approdate seriamente su palcoscenici importanti, grazie ad un incontro folgorante. Perché la vita è fatta di incroci, come sanno bene Viviana Cangiano (voce) e Serena Pisa (voce e chitarra), in arte EbbaneSis, il duo ospite dell’Agìmus di Mola di Bari sabato 4 marzo (ore 20.45) nel Teatro van Westerhout.

Mostre

La mostra internazionale Real Bodies Experience di Bari proroga l'apertura fino al 12 marzo 2023. Questi ulteriori giorni consentiranno ai visitatori e alle scuole di immergersi nello straordinario viaggio all’interno del corpo umano allestito negli spazi del Teatro Margherita. La mostra “Parole Nomadi” dell’artista barese Agnese Purgatorio, promossa dalla Città metropolitana di Bari. L’esposizione arriva nel museo metropolitano dopo aver fatto tappa in prestigiose istituzioni nazionali e internazionali. Le città silenti di Michele Volpicella rimandano inevitabilmente alle città invisibili di Italo Calvino che a cento anni dalla scomparsa iniziamo a celebrare al Museo civico con la mostra di Michele Volpicella 'Le città come i sogni'