Weekend a Bari e provincia: gli eventi dal 6 al 7 aprile 2024

Musica, cibo e divertimento sul mare, musica anni '80 e poi ancora tanti spettacoli a teatro per grandi e piccini senza dimenticare gli appuntamenti guidati alla scoperta di Bari tra palazzi storici, itinerari sotterranei e antiche leggende: il fine settimana barese è all'insegna della bellezza, della cultura e dell'intrattenimento.

Tutti gli eventi del weekend: l'agenda di Baritoday

Mangiare e bere a Bari: i consigli di Cibotoday

Concerti a Bari e dintorni 2024

Feste

Appuntamento a Bari con la festa inaugurale di Torre Quetta. una giornata spensierata con una variegata offerta food, grazie alla presenza di numerosi chioschi e ad un programma di attività pensato per soddisfare tutte le fasce di età, dai live all’animazione per bambini ai djset.

Arriva Movieighties, il party interamente dedicato alla musica anni 80, un appuntamento tanto atteso ed amato in città. Con ben 3 sold out alle spalle, ecco il nuovo ed esclusivo appuntamento nel magico AncheCinema a Bari.

Spettacoli

La straordinaria coppia con Giuliana De Sio e Alessandro Haber in scena a Bitonto con lo spettacolo La signora del martedì: una donna misteriosa si reca ogni martedì in una pensione a Lisbona per prendersi l’amore ad ore. Lui, è un gigolò in disarmo che l’accoglie in una ripetizione ciclica di solitudini a confronto, di esclusi che si incontrano e forse compensano, ma che resistono in una società qui duramente raccontata nei suoi costumi e contraddizioni.

Torna a Bari il Teatro dell’Elfo con Moby Dick alla prova di Orson Welles diretto da Elio De Capitani in esclusiva regionale.

Al Teatro Abeliano Memorie di un pazzo, lo spettacolo teatrale tratto dal racconto omonimo dei Racconti di Pietroburgo di Nikolaj Vasil'evič Gogol'. Il regista e interprete Andrea Buscemi porta sul palco la lenta discesa nella follia di un piccolo borghese, dilaniato dalla sua smisurata ambizione che lo porterà a smarrire identità e ragione.

La Compagnia I Nuovi Scalzi in scena con Il sogno di Shakespeare una delle opere più rappresentative del teatro di William Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate, nell’adattamento curato da Savino Maria Italiano e Ivano Picciallo. Lo spettacolo sarà in replica sabato 6 aprile alle ore 21 al Teatro Radar di Monopoli e domenica 7 aprile alle ore 19 alla Cittadella degli artisti di Molfetta.

Per bambini e ragazzi

L’adattamento della storia dell’eroe a quattro zampe più amato delle fiabe chiude al Teatro Radar di Monopoli la Stagione Famiglie a teatro: con lo spettacolo Il gatto e gli stivali (consigliato a partire da 5 anni) va in scena un’allegra fiaba che pone l’attenzione su una qualità del ‘sentire’ umano che tende ad essere soffocata, se non annullata: quella dell’istinto primordiale, quell’istinto che, quasi magicamente, conduce a discernere la giusta strada nella giungla del vivere.

Conduttore radiofonico e soprattutto tiktoker di grande successo Michael Casanova in arte 'Bella Gianda' diverte davvero tutti con i suoi incredibili quesiti e simpatiche stranezze che propone al pubblico in modo originale e allo stesso tempo buffo tanto da sembrare un personaggio di fantasia. Appuntamento a Casamassima con 'Bella Gianda', il ragazzo con il ciuffo, star di Tik Tok e Youtube.

Cinema

Sabato 6 aprile, al Multicinema Galleria di Bari, il regista Riccardo Milani, gli attori Antonio Albanese e Virginia Raffaele, e il vicepresidente e amministratore delegato di Medusa Giampaolo Letta, interverranno in due sale, prima delle proiezioni delle 21 e delle 21,10, per presentare al pubblico «Un mondo a parte».

Visite guidate

Palazzi storici, percorsi sotterranei, itinerari unici e affascinanti alla scoperta di storie e leggende e poi ancora all'interno di vecchie mura fortificate: in questo fine settimana saranno tante le occasioni per scoprire Bari e le sue meraviglie come anche altre mete fuori porta. QUI tutte le visite guidate con possibilità di degustazioni.