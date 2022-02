Weekend del 12 e 13 febbraio 2022: gli eventi a Bari e provincia

Si parte con il secondo fine settimana di febbraio, con temperature che fanno sperare in un arrivo anticipato di primavera e tanti eventi da non perdere a Bari e dintorni. Quello di sabato 12 e domenica 13 febbraio sarà un weekend all'insegna delle visite guidate, delle mostre nei musei e di spettacoli dedicati a grandi e piccini.

Elio canta e recita Enzo Jannacci al Teatro Comunale di Corato

Elio andrà in scena con "Ci vuole orecchio", un omaggio ad Enzo Jannacci. Uno spettacolo un po’ circo un po’ teatro canzone in cui Elio, accompagnato da una band di cinque musicisti, grazie agli arrangiamenti di Paolo Silvestri "surferà" sul repertorio dell'amato cantautore.

Spettacoli sull'Universo e le stelle e laboratori dedicati a bambini

Laboratorio scientifico per bambini "LEGO ON THE MOON”: attraverso i mattoncini i bambini impareranno a conoscere tutti i segreti della Luna costruendo veicoli spaziali e la propria base sul nostro satellite naturale. Dopo aver conosciuto le caratteristiche dei pianeti del Sistema Solare attraverseranno gli spazi interstellari alla ricerca di altri incredibili sistemi planetari e della “cugina” della Terra.Torna infine lo spettacolo di teatro-scienza “Armstrong e la conquista della Luna”.

Itinerario dei Palazzi storici di Bari e visita guidata degli innamorati

Domenica 13 febbraio visita guidata con itinerario dei Palazzi storici e nobili della città vecchia e il 14 febbraio visita guidata con itinerario degli Innamorati durante la quale sarà possibile vedere angoli davvero incantevoli di Bari.

Al Teatro Piccinni di Bari “I sogni di Leonardo. L’uomo che intuì il volo” di Elisa Barucchieri

Debutta al teatro Piccinni di Bari sabato 12 febbraio e domenica 13 febbraio “I sogni di Leonardo. L’uomo che intuì il volo” di Elisa Barucchieri con la compagnia ResExtensa, coreografie di Elisa Barucchieri e Giordano Orchi. La parola può narrare il genio di Leonardo, ma sono il corpo e la luce che ne possono evocare la meraviglia e l’immensità. La creatività leonardiana, il suo infinito ricercare, capire, inventare, ispira uno spettacolo unico di forma e luce, movimento, danza tra aria e terra, per un momento di meraviglia in onore al grande visionario.

Al Teatro Forma di Bari il cantautore siciliano Mario Venuti

Sabato 12 febbraio, alle 21,30 al Teatro Forma di Bari un altro gradito ritorno concluderà la stagione musicale 2021-2022, confezionata dal direttore artistico Michelangelo Busco: è quello del cantautore siciliano Mario Venuti, autore di alcune delle pagine più preziose della musica leggera italiana.

“Note di Nozze”, nuovi concerti a Bari e Bitonto dell'Orchestra sinfonica metropolitana

Venerdì, 11 febbraio, alle ore 20.45, nel Nuovo Teatro Abeliano di Bari il concerto dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana dal titolo “Note di Nozze”. A dirigere l’Orchestra il maestro Massimiliano Caldi che vanta un'ampia esperienza sia in campo sinfonico che operistico, con una particolare attenzione rivolta alla musica contemporanea e alla valorizzazione di opere dell’Ottocento. Replicato sabato 12 febbraio, alle ore 20.30, nella Chiesa di San Gaetano a Bitonto.

Al Teatro van Westerhout di Mola di Bari il "Boomerang" della Rbr Dance Company

Sabato 12 febbraio doppio appuntamento (ore 18 e 21) per le Stagioni dell’Agìmus al Teatro van Westerhout di Mola di Bari, dov’è di scena l’acclamata RBR Dance Company che, nella versione Illusionistheatre, presenta lo spettacolo «Boomerang: gli illusionisti della danza». Si tratta di un viaggio onirico e ipnotico d’impianto multimediale attraverso la storia del genere umano a partire dalla sua comparsa sulla terra.

'Il mio amico è un asino' in scena al Teatro Casa di Pulcinella

Spettacolo per bambini dai 5 anni, con attrici, canzoni e oggetti animati. E’ la storia di un’amicizia, di una relazione pura e incondizionata tra una ragazza e il suo fedelissimo asino, la storia di un viaggio che attraversa luoghi, tempi ed emozioni.

Suburban explorer Bari – ipogeo di Torre Rossa

Alla scoperta di grandi complessi ipogei. La Terra di Bari è ricca di ambienti ricavati nella roccia; buona parte di questi insediamenti ipogeici si trovano all’interno delle lame o lungo l’antico tracciato viario, il loro scavo risale a partire dal Medioevo fino ad epoche più recenti. Alcuni di questi insediamenti furono dedicati al culto costruendo al loro interno vere e proprie chiese.

Puglia archeo trekking – la costa di Monopoli e le sue torri

È la Monopoli che non ti aspetti con spiagge deserte dove si viene travolti dall’odore intenso del timo e dal mirto di mare, acqua cristallina, con calette e scogli a picco sul mare Adriatico. L'Archeo Trekking parte da Torre Cintola, una delle tante torri di avvistamento volute da Pietro da Toledo. Si camminerà lungo la via Appia Traiana tra insediamenti rupestri e ipogei. Passeggiando per seminativi e oliveti secolari, si riprenderà la costa e, tra lussureggianti ginepri giungeremo all’Abbazia di Santo Stefano: gioiello architettonico incastonato in un promontorio tra due porti naturali, scelta dai Cavalieri di Malta quale quartier generale dell’omonimo feudo gerosolimitano.