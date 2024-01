Bari-Ternana: probabili formazioni e dove vederla in tv

Ricomincia il campionato di Serie B dopo la pausa invernale durata poco più di due settimane. Il 2024 del Bari inizia dal San Nicola, dove domani, sabato 13 gennaio alle 14, i biancorossi ospiteranno la Ternana.

"C'è voglia di cambiare passo in questo girone di ritorno e fare meglio" ha assicurato Pasquale Marino alla vigilia, parlando dello spirito con cui i suoi vogliono approcciare alla ripresa del torneo cadetto, in attesa che arrivino i rinforzi (la priorità assoluta è quella di un attaccante).

Tutto l'ambiente biancorosso desidera svoltare dopo una prima metà di stagione tutt'altro che esaltante, costata la panchina a Michele Mignani dopo 9 giornate. L'eredità del tecnico che aveva portato il Bari dalla C alla B, trascinandolo fino alla finale play-off persa col Cagliari è stata raccolta dal collega siciliano, che in 10 partite ha fatto 13 punti, senza riuscire a imprimere un cambio di rotta, a testimonianza di una situazione non semplice da risolvere. Al giro di boa il Bari è undicesimo con 23 punti, gli stessi della Sampdoria, distante 5 punti dall'ottavo posto, ultimo piazzamento valevole per i play-off, e a +3 sulla zona play-out. C'è tutto il tempo per recuperare, i biancorossi però devono iniziare a vincere, cosa che nel girone d'andata gli è riuscita soltanto in quattro occasioni.

Avversario di turno sarà la Ternana che, dopo un avvio difficilissimo e l'esonero di Cristiano Lucarelli, pare aver trovato la quadra con Roberto Breda. In sette partite il nuovo allenatore dei rossoverdi ha ottenuto 12 punti portando i suoi dal fondo della classifica fino alla zona play-out. Nell'ultimo turno è arrivato un pari 1-1 sul campo del Pisa, stesso risultato con cui il Bari ha impattato a Marassi contro la Sampdoria.

Come arriva il Bari

Per la gara contro gli umbri Pasquale Marino dovrà rinunciare allo squalificato Ménez, oltre agli indisponibili Diaw e Maiello a cui si è aggiunto anche Koutsoupias, vittima di un grave infortunio (per il greco stagione finita dopo la rottura del crociato del ginocchio sinistro). Il tecnico dei Galletti prova a consolarsi coi rientri di Ricci e Pucino e potrà contare sui due nuovi Luli? e Kallon, in attesa di ulteriori rinforzi. Il 4-3-3 con Brenno tra i pali dovrebbe vedere la linea difensiva composta da Dorval, Di Cesare e Vicari (entrambi dovrebbero giocare nonostante la diffida) e Ricci. A centrocampo probabile conferma per Edjouma, Benali e Maita. La novità in attacco potrebbe essere rappresentata da Kallon nel tridente con Nasti e Siblli.

Come arriva la Ternana

Anche Roberto Breda deve fare a meno di diversi giocatori: al San Nicola il tecnico delle Fere non potrà contare sugli infortunati N’Guessan, Favilli, Mantovani, Capuano, Garau e Viviani. Il 3-4-1-2 dovrebbe prevedere il terzetto composto da Diakité, Lucchesi e Sørensen a protezione di Iannarilli. In mediana Pyyhtiä e Labojko dovrebbero agire centralmente con Casasola e Celli sulle corsie laterali, mentre Luperini sarà il trequartista alle spalle dei due giovani Raimondo e Distefano.

Bari-Ternana: probabili formazioni

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Edjouma, Benali, Maita; Kallon, Nasti, Sibilli. All. Marino

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakité, Lucchesi, Sørensen; Casasola, Pyyhtiä, Labojko, Celli; Luperini; Raimondo, Distefano. All. Breda

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Assistenti: Capaldo - Di Giacinto

IV: Mirabella

VAR: Paterna

AVAR: Camplone

Bari-Ternana: i precedenti

Tra Bari e ternana esistono complessivamente 48 precedenti in partite ufficiali. Nel testa a testa c'è una situazione di perfetta parità: entrambe le squadre hanno vinto 16 partite e 16 sono anche i pareggi. Nelle 24 partite disputate al San Nicola, invece, il rapporto è a favore del Bari che ha vinto 13 volte contro i soli 5 successi della Ternana e 6 partite sono finite in parità.

In questa stagione le due squadre si sono già affrontate alla 4ª giornata al Liberati in un match terminato a reti inviolate, così com'era avvenuto nella scorsa stagione nella partita del San Nicola. L'ultimo successo in casa contro le Fere risale al 2-0 del 13 ottobre 2019, in Serie C, con i gol di Hamlili e Sabbione.

Bari-Ternana: dove vederla in tv e in streaming

Bari-Ternana, valevole per la 20ª giornata di Serie B, in programma al San Nicola di Bari alle 14:00 di sabato 13 dicembre 2023, verrà trasmessa in tv su Sky Sport (canale 252), Sky Sport 4K e Sky Sport Calcio e in streaming su Dazn, SkyGO e Now.