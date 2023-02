Serie D girone H, venticinquesima giornata: al Bitonto il derby con il Molfetta, pari per Team Altamura e Gravina

Il Bitonto ha riscattato la pesante sconfitta dello scorso turno sul campo della Puteolana rifilando un tris ad un Molfetta che non riesce a dare linfa alla vittoria sul Lavello: i neroverdi , alla decima vittoria stagionale, salgono a 36 punti, mentre i biancorossi restano fermi a quota 23 in piena zona playout. Nel debutto del nuovo tecnico Antonio Rogazzo il Team Altamura è tornato a muovere la classifica grazie al decimo pareggio stagionale ottenuto a Brindisi, arrivando a 40 punti in classifica. Pari anche per il Gravina nel match che ha visto come avversario il Fasano: i gialloblù sono saliti a quota 21 punti dopo due sconfitte consecutive.

Serie D girone H, i risultati delle squadre baresi