Weekend a Bari e provincia: gli eventi da non perdere il 13 e 14 maggio 2023

Weekend di metà maggio, una primavera che si fa desiderare ma che sicuramente non abbatte il morale dei baresi. In programma tanti appuntamenti per il fine settimana, all'insegna della cultura, del divertimento e degli aperitivi.

Se non sapete ancora cosa fare in questo fine settimana, ecco gli eventi da non perdere a Bari sabato 13 e domenica 14 maggio:

Race for The cure e Villaggio della Salute

Nel giorno della festa della Mamma torna Race for the Cure, la celebre manifestazione per la lotta ai tumori del seno di Susan G. Komen Italia che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, in programma a Bari dal 12 al 14 maggio prossimi in piazza Libertà.

Il Villaggio della Salute sarà inaugurato venerdì 12 maggio alle ore 15 in piazza Libertà e resterà aperto fino alle 20.00, mentre l’orario di apertura di sabato 13 sarà dalle 9.00 alle 20.00 per consentire a quante più persone possibile di partecipare gratuitamente anche ad attività di sport, fitness, sana alimentazione, benessere psicologico, intrattenimento e a conferenze sui temi della salute e della prevenzione.

Domenica 14 maggio il Villaggio della Race aprirà alle ore 8 per consentire a tutti di effettuare le ultime iscrizioni e prepararsi alla partenza della XVII edizione della Race for the Cure di Bari, lungo due percorsi: la passeggiata di 2 km e la corsa competitiva di 5 km.

Notte Europea dei musei

Sabato 13 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, mentre il cielo si colorerà di arancione sfumando via via verso il blu notte, Castelli, Musei e Parchi Archeologici apriranno eccezionalmente le porte al pubblico. Oltre, quindi, al consueto orario di apertura, i luoghi d’arte afferenti alla Direzione Regionale Musei Puglia, saranno veicolo privilegiato di cultura anche dopo il calar del sole, al costo simbolico di 1 Euro.

Pinacoteca Corrado Giaquinto

Domenica 14 maggio, in occasione della festa della mamma, la Pinacoteca Metropolitana “Corrado Giaquinto” di Bari propone una lettura articolata del dipinto Il sonaglio di Armando Spadini (Firenze 1883-Roma 1925), vero e proprio inno alla maternità.

Festa in onore di San Francesco da Paola a Monopoli con musica e sagra dei panzerotti

A Monopoli festeggiamenti patronali in onore a San Francesco da Paola in programma per sabato 13 e domenica 14 Maggio 2023 davanti al sagrato del convento intitolato al santo originario del Cosentino. Un grande ritorno, quello di Haiducii e poi tanta musica, panzerotti e frittelle.

I Modà in concerto a Bari

I MODA’ festeggiano i loro 20 anni di carriera anche nella tappa barese: per la prima volta, infatti, la band di Kekko Silvestre si esibirà dal vivo nei principali teatri italiani accompagnata da una orchestra. Il tour sarà inoltre l’occasione per festeggiare un’altra importante ricorrenza per Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) ossia i 10 anni dalla pubblicazione di “GIOIA”, album certificato 5 volte platino che ha segnato un importante punto di svolta nella storia del gruppo.

Mostra a Spazio Murat

Spazio Murat inaugura la prima mostra della programmazione 2023: "Umberto Kühtz. Ogni luogo è poeta - paesaggi, ritratti, scritti”. La personale sull'architetto, artista, scrittore e poeta bitontino.

Volti nicolaiani

S’intitola “Volti Nicolaiani”, la mostra iconografica interamente dedicata a San Nicola: è un’esposizione collettiva che propone una selezione di oltre 30 opere di pittura e scultura - realizzate da affermati artisti del territorio di diverse generazioni negli ultimi cinquant’anni -, alcune delle quali, inedite e provenienti da collezioni private.

4 escursioni da non perdere

Per gli appassionati di escursioni e passeggiate all'aperto vi suggeriamo quella dei 'Cammini delle stelle', attività per valorizzare le peculiarità geo-ambientali, astronomiche e culturali del Parco Nazionale Alta Murgia. Oppure Passeggiata esperienziale nella Murgia al canto degli alberi tra tradizioni ancestrali. Ritornano le visite guidate teatralizzate: appuntamento a Polignano in nuovo percorso oltre le terrazze famose per i tuffi e gli scorci a picco sul blu dell'adriatico, si scopriranno storie che parlano di pirati e tesori nascosti.Da non perdere anche l'itinerario “Bari e l’Oriente con aperitivo a Pescobar” attraverso le strade del rione Madonnella fra liberty e razionalismo, scoprendo il quartiere che meglio rispecchia l’anima della città di Bari in un percorso fra i palazzi di rappresentanza del lungomare monumentale e architettura civile.

Dove mangiare

