Weekend a Bari e provincia: gli eventi del 21 e 22 ottobre 2023

Il penultimo weekend di ottobre si preannuncia ricco di eventi a tema autunnale: degustazioni tra vino primitivo, panzerotti, caciocavallo impiccato, carne arrostita e caldarroste. Non mancheranno gli appuntamenti con la musica, le visite guidate alla scoperta del nostro bellissimo territorio e gli spettacoli a teatro per grandi e piccini. Date un'occhiata!

Claudio Baglioni sarà in concerto a Bari si esibirà nell'Arena della Vittoria con il suo tour "aTUTTOCUORE" venerdì 20, e sabato 21 ottobre.

Giunto alla 10a edizione, Bacco per Bacco porta in piazza vino primitivo, caldarroste e tanta pugliesità. Il 21 e 22 ottobre il Centro di Turi è pronto ad accogliervi regalandovi momenti di gusto, divertimento e musica. L'edizione 2023 rappresenta un vero traguardo: Bacco per Bacco giunge infatti all'edizione numero 10! Protagonisti indiscussi resteranno il Vino Primitivo e le caldarroste, ma anche prelibatezze della nostra tradizione come i panzerotti, il caciocavallo impiccato, la carne alla brace e tanto altro ancora.

Il centro storico di Valenzano con l'evento Saperi & Sapori 2023 torna a essere quel luogo dove musica, cibo, arte e momenti di riflessione si incontrano per una serata unica, con la voce e il cuore diCisco (Modena City Ramblers, Bandabardò), gli applausi e i brindisi, l'impegno di volontarie e volontari che anche quest’anno hanno investito il proprio tempo per condividere qualcosa di bello con tutte e tutti, dai 0 ai 99 anni.

Per la prima volta in Puglia arriva un festival dei vini naturali: si chiama SOVRA Naturale, e si terrà il 21, 22 e 23 ottobre al Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari. Una prima edizione che ospita più di 500 etichette e vignaioli da tutta Europa, per promuovere una viticoltura sostenibile e valorizzare la cucina locale. Sovra Naturale è l’incontro tra vignaioli, divulgatori e appassionati, un momento di crescita per produttori e consumatori, che possono così confrontarsi all’interno del suggestivo Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari.

Sabato 21 ottobre in programma le iniziative in occasione della festa della “Vidua Vidue”, promossa dall’associazione dei Cavalieri di San Nicola. Istituita nell’anno 1003 d.C. per celebrare la liberazione di Bari dall’assedio saraceno, iniziato il 2 maggio del 1002 e terminato il 18 ottobre dello stesso anno grazie all’intervento di una flotta veneziana, la festa della “Vidua Vidue” si è celebrata per secoli, sino alla metà del ‘900 e poi, ancora, nel 2014 e 2015.

A Torre Quetta arriva Oktober Quett dedicati al buon cibo e alla buona birra: 5 i chioschi coinvolti, da nord a sud del compendio, cheoffriranno oltre al loro classico menu, un piatto promozionale del festival.

Al Planetario di Bari lo spettacolo di astronomia “DESTINAZIONE LUNA” tra i crateri lunari e il nostro satellite naturale e della sua storia, a partire dalla sua drammatica nascita sino alla straordinaria avventura della sua esplorazione.

Il Country Club di Bari si trasformerà in una dance floor con il dinner show di Quinze, l’artista francese scelto da Bob Sinclar per la produzione di “Never knew love like this before”, la cover del grande successo degli anni Ottanta che sta facendo ballare tutto il mondo.

Al teatro Bravò di Bari, diretto da Angelika Gregucci, si terrà una nuova replica della commedia “Di Mamma ce n’è una sola… e menomale” scritta da Dino Loiacono e portato in scena da Pupetta e le battagliere. Lo spettacolo è comico, ma lancia anche molti spunti di riflessione, ponendo al centro il tema dell’omosessualità.

Sul palcoscenico dell’Opificio per la arti di Bari arriva 4000 miglia, dalla commedia di Amy Herzog messa in scena per la prima volta nel 2011 dal Lincoln Center Theater di New York.