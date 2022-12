Eventi del weekend di Natale a Bari e provincia: cosa fare dalla vigilia 24 dicembre a Santo Stefano 26 dicembre 2022

Ci siamo, Natale è davvero arrivato e quest'anno cade proprio di domenica. Il weekend barese parte con il tradizionale aperitivo della vigilia e sancisce l'inizio delle festività tra saluti, brindisi e scambi di regali. Bari è piena di luci, addobbi e attrazioni per grandi e piccini, le vie della città sono in festa e gli appuntamenti a tema natalizio sono davvero tanti anche nella provincia.

Natale a Bari, i mercatini, un grande abete illuminato, il giardino incantato, la città di Santa Claus, spettacoli di luci ed eventi per tutti

Concerti

La storica tradizione tutta Coratina di ritrovarsi per le strade del centro all’alba del 24 dicembre, quest’anno vedrà la partecipazione straordinaria dei “Neri per Caso”, la band si esibirà in Piazza Di Vagno a partire dalle ore 06.30 del mattino.

Il concerto vedrà l’esecuzione “a cappella” di canti natalizi e brani di successo tratti dal repertorio della band e momenti di interazione con il pubblico.

Giorno di Natale speciale a Mola di Bari con il gospel di JP & The Soul Voices, gruppo della Florida fondato e guidato dal pastore John Polk. L’appuntamento è alle ore 11.30 di domenica 25 dicembre, in piazza XX Settembre, per il «Mola Christmas Show» organizzato dall’Agìmus in collaborazione con l’amministrazione comunale. Formazione incaricata di animare i famosi gospel brunch della House of Blues di Orlando, il JP & The Soul Voices porta in Europa un repertorio nel quale il soul della tradizione del Sud degli Stati Uniti si fonde con gli spiritual e le sonorità più moderne dando vita ad un concerto carico di energia, capace di coinvolgere il pubblico in un’atmosfera di grande gioia e felicità.

Presepi e manifestazioni a tema natalizio

A Molfetta luci, musica e teatro, anche per i più piccoli, Wine Christmas trasformerà Corso Umberto, a partire dalle ore 19,00 in un percorso enogastronomico in cui si potrà degustare, con gli intermezzi di poesia e musica, vino proveniente dalle cantine del territorio pugliese e lucano

Torna la notte più emozionante del Natale a Toritto: La notte dei Fornai a partire dalle ore 21.00 in Piazza Aldo Moro, 23 Dicembre 2022. La Notte dei Fornai è una rievocazione storica esclusiva della comunità, in cui cantori popolari della tradizione Torittese, nella notte dell'antivigilia di Natale, tra il 23 e 24 Dicembre cantano e suonano stornelli e musiche popolari in vernacolo Torittese.

Il 26 dicembre si sancisce il passaggio dall’atmosfera sacra del Natale a quella irriverente del Carnevale di Putignano. Il via già in mattinata, alle ore 10.00 nel centro cittadino, con il Corteo Storico a cura dell’Associazione Porta Barsento che ricorderà l’arrivo delle reliquie di Santo Stefano a Putignano, e a seguire la suggestiva cerimonia del Passaggio del Cero dalle autorità religiose al Presidente della Fondazione Carnevale di Putignano. E da quel momento, a Putignano “tutto vale”. Alle ore 15.30, in piazza Teatro, si aprono quindi Le Propaggini, il festival della satira, con attori amatoriali in abiti contadini che salgono sul palco e con stornelli in rima, rigorosamente in vernacolo, prendono in giro le autorità locali; simbolo della libertà che da sempre il carnevale concede al popolo.