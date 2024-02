Weekend a Bari e dintorni: gli eventi da venerdì 9 a domenica 11 febbraio 2024

Parte il secondo fine settimana di febbraio all'insegna del divertimento tra sfilate, musica, carri e iniziative dedicate all'amore in vista di san Valentino. Imperdibile appuntamento a Putignano con il secondo corteo mascherato e le varie iniziative a tema carnevalesco nei comuni della provincia; poi ancora tanti gli spettacoli a teatro per grandi e piccini e le visite alla scoperta del nostro bellisimo territorio.

Bari love days

A Bari tra via Argiro e via Sparano arriva LoveArt, un percorso di 28 “capolavori d’amore” realizzato attraverso la rielaborazione di altrettante opere d’arte che hanno raccontato il sentimento dell’amore nella storia, dall’antica Grecia a oggi, definendone le evoluzioni nei diversi contesti socio - culturali. Il centro cittadino sarà illuminato dalle luci d’artista in piazza Umberto e sul lungomare di Crollalanza e dalla proiezione di una pioggia di cuori sulla facciata dell’ex Mercato del Pesce.

Carnevale

A Putignano parte il secondo corteo dei gicanti di cartapesta THE GREATEST SHOW: start eventi alle ore 10.00; inizio parata alle ore 11.00; Show Radio Carro “La ruota del tempo” con Radio Live; dalle ore 18.30 show con ERNIA + Urban Legend sull’Amaro Mediterraneo Stage in piazza Principe di Piemonte;a seguire show a cura di Autodromo Club.

Sempre a Putignano un'esperienza unica e straordinaria, un viaggio attraverso le epoche e i personaggi più iconici del nostro passato e futuro. Si esploreranno le botteghe della cartapesta, incontrando comunità hippie, cyborg giganti, Charlie Chaplin alle prese con scenari futuri e cper un salto nel tempo con un magico carillon che farà rivivere la "belle époque" parigina... e molto altro.

Le iniziative dedicate al Carnevale nei vari comuni:

Cinema e Teatro

All'AncheCinema arriva ANCHESANREMO: un'opportunità di far vivere il Teatro AncheCinema come centro di aggregazione, in cui godere insieme agli altri di un evento nazional-popolare che catalizza l'attenzione di molti. Ingresso gratuito.

Al Teatro Kismet in scena il mito di Edipo raccontato attraverso lo sguardo di Chiara Guidi in dialogo con Vito Matera. Lo spettacolo indaga le origini della storia di Edipo, che si ricollega ai culti di fertilità delle antiche civiltà dei fiumi. Nella narrazione metaforica, la vecchia madre terra accoglie nel suo grembo il giovane seme che vi penetra per nascondersi, dormire e generare un frutto.

Per i piccoli appuntamento sabato 10 Febbraio dalle ore 18:00 alle ore 19:00 alla ricerca delle nostre origini tra le stelle con lo spettacolo “LA CORSA DELLA VITA”: dalle polveri interstellari alla nascita delle prime cellule, passando per l’estinzione dei dinosauri, scopriremo il legame indissolubile tra le stelle e le forme di vita sulla Terra; La "magia" di Oscar Strizzi trasforma le cose più comuni in momenti di stupore: Sabato 10 e domenica 11 febbraio ore 18.00 presso il Teatro Casa di Pulcinella arriva “Il Mago Di Oz Nel Paese delle Meraviglie”.

Una brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere “perfetti sconosciuti” in scena al Teatro Piccinni.

Musica e divertimento

Sabato 10 febbraio al Demodè Club di Modugno, diretto artisticamente da Dario Boriglione, si terrà l’evento “Demodeland – Carnival edition” durante il quale sarà si svolgerà nella sala Live il party “Markett”, che proporrà un appuntamento speciale in occasione della concomitanza con il Festival di Sanremo e nella sala club le selezioni musicali della Bari Hip Hop Metro.

Terzo appuntamento con Spazio Musica, il format di intrattenimento nella cornice del Parco Rurale di Masseria Spina a Monopoli (Ba) tra arte visiva, ritmo, enogastronomia e cultura, che sabato 10 febbraio 2024 ospiterà alle ore 21:00 il live di Gabriel Prado y su Sudamerica e a seguire il dj set di Z.I.P.P.O presents JIMA FEI e Vins.

Giunto alla sua diciottesima edizione, A Pressione N’de Jos’r, con la sua identità popolare, nelle serate dell’8, 10, 11, 13 e 17 febbraio, prevede un programma ricco di eventi, spettacoli e attività ispirati alla tradizione, alla gastronomia e al puro divertimento, opportunamente riadattato alle tendenze di svago attuali stimolando il contatto umano.